cali≠gari 「東京亞詩吐暴威」のMVが公開！

疾走感と特撮の共鳴が生み出す唯一無二なミュージックビデオ。



https://youtu.be/nEJsipQepFA(https://youtu.be/nEJsipQepFA)

cali≠gari アーティスト写真

「東京亞詩吐暴威」が、テレビ東京「超⚡超音波」9月度エンディングテーマに決定！

9月24日(水)リリース ニュウアルバム 『18』 より 「東京亞詩吐暴威」 が、

テレビ東京「超⚡超音波」 9月度エンディングテーマに決定！

https://www.tv-tokyo.co.jp/choonpa/

初回放送は 9/5(金) 27:15～📺 （編成都合により、放送時間変更の可能性がございます。）

cali≠gari ニュウアルバム 『1８』 2025年9月24日(水) CD/配信リリース

時はついに昭和100年に到着日常化された“AIとの対話〞画一化された歪みを暴く意欲作『18』!!

cali≠gariがニューアルバム『18』をリリース。昨年“昭和”の栄枯盛衰を現代に受け継ぐような懐かしさとキラメキと切なさにスポットを当てた作品『17』『17.5』を経て紡ぎだされた意欲作『18』が完成。

結成31周年でさらに勢いを増し邁進中のcali≠gariが放つニュウアルバム『18』は、桜井青が敬愛してやまない70年代の作品『大鉄人17（ワンセブン）』（原作：石ノ森章太郎）から『ワンセブン』の弟にあたるロボット『ワンエイト』をジャケットに起用。その意味するところは何なのか、作品に込めた全貌が明らかになってゆく。 (C)石森プロ・東映



cali≠gari『18』＜良心盤＞ ジャケット写真 (C)石森プロ・東映cali≠gari『18』＜良心盤＞

[CD 1枚]

1. 藍より蒼く

2. 東京亞詩吐暴威

3. ニッポニアニッポン

4. "Hello, world!”

5. ×

6. ポポネポ

7. 5670000000

8. 素知らぬ夢の後先に

9. グン・ナイ・エンジェル

10. スクラップ工場はいつも夕焼けで

品番：HMMN-10003 \3,520- (tax in)







cali≠gari『18』＜狂信盤＞ ジャケット写真 (C)石森プロ・東映cali≠gari『18』＜狂信盤＞

<狂信盤>

[CD＋DVD] （CD収録内容は良心盤と同一）

[DVD]

「かつて無い追い込まれぶりに覚醒したカリ≠ガリがアレがなくてもコレがなくても経験値だけを武器にして0からの企画をいかにして12日間で完成させ大切なのは予算ではなくマンパワーだと云うことを改めて証明してみせた衝撃と炎なミュージックビデオのDVD」

1. MV“東京亞詩吐暴威〞

2. メイキング“ハピネットがカリ≠ガリに聞きたい10のこと〞

品番：HMMN-10004 \６,600- (taxin)



発売元：Happinet Music / 密室ノイローゼ

販売元：Happinet Media Marketing

【購入特典情報】

2025年9月24日(水) リリース cali≠gari 「18」 購入で先着（1:1）

■HMV全店（オンライン含む）： アナザージャケット（A）【集合Ver.】

https://www.hmv.co.jp/news/article/250701178/



■楽天：アナザージャケット（B）【メンバーソロVer.】

※全3種 / ランダムで1枚提供

https://books.rakuten.co.jp/rb/18289308/

https://books.rakuten.co.jp/rb/18297625/

■Amazon：メガジャケ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFMCG39Q

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFLQ3N26

■タワーレコード全店（オンライン含む）「１８のひみつ」（ＤＬカード）

※アルバム「18」メンバーによる全曲音声解説

https://tower.jp/item/6921943

https://tower.jp/item/6921946

特典は先着/無くなり次第、終了となります。

【イベント情報】

cali≠gari 『1８』 発売記念イベント （イベント開始時間）



9月11日(木) 新宿ロフト 「オマエのカリ≠ガリ」 ライブ会場にてCD先行発売

9月23日(火・祝) littleHEARTS.東京店 （12：00～）

9月28日(日) タワーレコード名古屋パルコ （１１：00～）

10月11日(土) タワーレコード錦糸町 （1６：00～）

10月24日(金) 福岡ミュージックプラザ・インドウ （1６：00～）

12月20日(土) littleHEARTS.大阪店 （1８：00～）

1月10日(土) 札幌音楽処 （1１：00～）

1月31日(土) littleHEARTS.東京店 （1６：00～）

※詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

【ツアー情報】

cali≠gari 『TOUR 1８』

2025年10月7日(火) 東京・新代田FEVER

2025年10月8日(水) 東京・新代田FEVER

2025年10月18日(土) 石川・金沢Az

2025年10月25日(土) 熊本・B.9 V2

2025年10月26日(日) 福岡・DRUM Be-1

2025年11月7日(金) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3

2025年11月8日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3

2025年11月15日(土) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

2025年11月16日(日) 宮城・仙台MACANA

2025年11月23日(日) 京都・KYOTO MUSE

2025年11月24日(月祝) 愛知・名古屋Electric Lady Land

2025年12月13日(土) 岡山・image

2025年12月14日(日) 岡山・image

2025年12月21日(日) 大阪・梅田バナナホール

2026年1月9日(金) 北海道・札幌cube garden

2026年1月10日(土) 北海道・札幌cube garden

2026年1月11日(日) 北海道・室蘭KMC HALL

TOUR FINAL

2026年1月25日(日) 東京・EX THEATER ROPPONGI

【cali≠gari Profile】

1989年に桜井青が結成したバンドを母体に、93年より cali≠gari として活動を開始。数々のリリース、ライブを行うも2003年6月の日比谷野外大音楽堂でのワンマンライヴをもって活動休止。2009年に消費期限付きで復活すると、2010年2月に日本武道館でワンマンライヴを成功裡に収めた。

そして2012年、アルバム『11』をリリースし、“活動休止”の休止を宣言。

その後も活動が止まることはなく、コンスタントにシングル発売や公演を繰り返し、2021年にはアルバム「15」をリリースし、2023年にはアルバム「16」もリリース。そして2024年6月にはニューアルバム「17」をリリース。「17」のリリースライブを全国で行い、9月にはさらに進化した「17.5」をリリース。2024/9/7(土)には、ツアーファイナル「渋谷公会堂」を行う。その後も活動は止まることなく、矢継ぎ早に新宿LOFTにて2024年9月11日(月) cali≠gari 三十一周年記念公演「17.5」を行い、31周年目に突入！

2025年1月29日発売には「新しい昔話をしよう──」と銘打ち、2000年代にリリースした作品の中から、今のcali≠gariサウンドでリアレンジしたセルフカヴァーアルバム『30』をリリース。そのコンセプトに沿ったcali≠gari 「30=6＋7＋8＋9」 を 2025年2月1日(土)・2日(日) Yogibo META VALLEY（大阪）、 2025年3月14日(金)・15日(土) The Garden Hall（東京）ともにソールド公演で走り抜けた。

オフィシャルサイト： https://www.kyakusitsu.com/

レーベルポータルサイト： https://missitsu.com/

X： https://x.com/caligari_offici

X（レーベル）： https://x.com/shumi_missitsu

YouTube： https://youtube.com/channel/UCQ_j4djbeG0ezqmJzuP6w2Q

Instagram： https://www.instagram.com/caligari_offi/