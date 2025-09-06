大橋和也主演『リベンジ・スパイ』撮影の裏側に《スパイカメラ》が潜入！メイキング『「リベンジ・スパイ」潜入報告！』第２弾がTELASAで独占配信開始！

TELASA株式会社(C)テレビ朝日・ストームレーベルズ

『「リベンジ・スパイ」潜入報告！』第２弾 ９月６日（土）23時30分～ テラサにて独占配信！

◼️来週、いよいよ最終回を迎えるオシドラサタデー『リベンジ・スパイ』！主演・大橋和也×渋谷凪咲の《なにわコンビ》ほかキャスト陣の素顔や撮影の裏側をタップリとお届け！

本編をより楽しめる『「リベンジ・スパイ」潜入報告！』の第２弾がついに今夜、配信スタート！

明るい笑顔と、影のある色気たっぷりの顔…そんな《さまざまな顔》を持ち合わせた《カワイイけれど、どこか危険》なスパイが躍動！ 元気でクールな《スパイ・ラブコメ》！ それがオシドラサタデー『リベンジ・スパイ』です！

何者かの策略のせいでこの世を去った兄の復讐のため、《表》では持ち前の明るさと人懐っこさをフル活用し人脈を次々と広げていく、大橋和也演じる菅原優我（すがわら・ゆうが）。一方《裏》では、亡き兄のもとから大切な情報を奪った犯人を捜すスパイとして暗躍し…。そんな中情報を得るために近づいた、渋谷凪咲演じる社長令嬢・藺牟田花（いむた・はな）との出会いで恋にも動きが――!?

「全部俺だけど、俺じゃない――」。多彩な顔を使い分ける主人公の行く先とは――？

来週９月13日（土）、ついに最終回を迎える《#リベスパ》。優我の《リベンジ》の仲間に加わった花！ そんな彼女は、優我の亡き兄・尚之（溝端淳平）の死の真相を握る父親・藺牟田隆一（高嶋政伸）と対峙した際、突然倒れてしまって…。果たして、優我の《リベンジ》の行方は？ そして、花は無事に快復するのでしょうか――!? SNSで話題沸騰中の本作をより楽しめる、撮影の裏側やキャスト陣の素顔をお届けする『「リベンジ・スパイ」潜入報告！』の第２弾が、本日９月６日（土）23時30分より動画配信プラットフォームTELASA（テラサ）にて独占配信スタートとなります！

◼️バドミントンやボウリングの練習など大橋＆渋谷のオフショット大放出！

「マネージャーが困惑!?」「焼肉食べ過ぎ疑惑」…現場から届いた情報の真相とは？

第２弾も、現場に《潜入》している《スパイカメラ》が捉えた「見～っけ！情報」と言う名の《タレコミ》を、余すところなくタップリと大放出します！

SNSでも「カワイイ！」と評判の花の愛犬・ジャックですが、撮影の合間にジャックと戯れる大橋と渋谷の姿を《見～っけ！》 ワンちゃんへの愛情が止まらない大橋の姿にほのぼのとした気持ちになること間違いありません。そんな二人がバドミントンに興じる仲むつまじい激レアなショットも！ 大橋が勝ちを確信？ 果たして渋谷の腕前は――？ しかし、野外でのロケ撮影やバドミントンに夢中になったりするうちに、大橋に《ある悲劇》が…!? 大泣き（!?）する彼に一体何があったのでしょうか？

同じスポーツつながりで、ボウリングの練習をする二人も目撃。「かまいたちさんに鍛えてもらったんです」（渋谷）、「久しぶりです。俺、めっちゃうまいんですよ！」（大橋）と、二人とも自信満々ですが…。やがて、大橋は上着を脱いで《本気モード》に!? ボウリング対決の行方に注目です！ このほかにも、デートシーンでプリントシールを撮る場面の、和気あいあいとした二人の素顔もお見逃しなく！

そんな、笑顔あふれる雰囲気から一変！ 優我が雷雨の中で倒れてしまう緊迫感あるシーンでは、二人が迫真の演技で魅せます。大橋と渋谷が体現する、ドラマのテーマ《多面性》の裏側も捉えていますので、ご注目を！ また、大橋と溝端との病室での別れのシーンでは、溝端が「優我の兄への想いを感じました」と、大橋の泣きの芝居を絶賛！ 「（演じていて胸が）痛かった」と熱演で応えた大橋もほっと胸をなで下ろします。

さらには、《強火・優我推し》の天真らんまんなキュートさで大人気の、織山尚大が演じる岡山真之介の裏側にも迫ります！ 「“本当に面白い子だなぁ”と現場で真之介をさらに知って、演じていて楽しいです！」など役作りにかける思いを語ってくれました。

もちろん、《なにわコンビ》大橋＆渋谷のここでしか見られないお笑いコンビのような息ピッタリのスペシャルトークもご用意！ 《突然のセリフ合わせにマネージャーが困惑中!?》とのタレコミでは、お互いにマネージャーを相手にセリフの練習をしているせいで、思わぬ問題が…!? 関西弁を気にしながらの、二人のセリフの練習も激写！ そして、大橋のセリフ覚えのコツとは――？ 続いてのタレコミは《撮影中にも関わらず焼肉食べ過ぎ疑惑!?》で？ 「演技のときは食べなアカンからね…」と、大橋は主張しますが、二人の演技を超えた豪快な食べっぷりをカメラは捉えていて――?? 大橋が「職権乱用してました！」と謝罪する事態に！ 二人で「ごちそうさまでした（笑）」と、ちゃっかりとオチもつけるのでした！

本編がより楽しめる『「リベンジ・スパイ」潜入報告！』第２弾！ 第１弾を上回る大放出具合で、もう一度テラサでドラマを鑑賞してお気に入りの場面を《見～っけ！》したくなるハズ！ お楽しみに♪

オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』

ドラマ本編の第１話から最新話は、動画配信プラットフォーム『TELASA（テラサ）』で配信中！

https://www.telasa.jp/series/15761

『「リベンジ・スパイ」潜入報告！』第２弾 概要

配信日時：９月６日（土）23時30分～（『リベンジ・スパイ』第９話放送終了後）～配信スタート

配信URL：https://www.telasa.jp/videos/241188 (https://www.telasa.jp/videos/241188)

出演： 大橋和也 渋谷凪咲 高橋光臣 織山尚大 溝端淳平 ほか

＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年４月にスタートした動画配信プラットフォーム。5G時代を迎える中、好きなときに、好きな場所で、テレビ朝日の

人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組に加え、国内外の映画、ドキュメンタリーなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。月額料金は990 円（税込）～。

また、Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】

https://navi.telasa.jp

【配信コンテンツ紹介】

https://www.telasa.jp/unlimited

【X】 @telasa_jp

【Instagram】 @telasa_jp

■本編推奨ハッシュタグ：#リベンジスパイ #リベスパ

なお、画像をご使用の際は【(C)テレビ朝日・ストームレーベルズ】のクレジット表記をお願いいたします。