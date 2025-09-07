GLICCインターナショナルオンラインスクール開校 - 第2弾説明会開催のお知らせ

株式会社スタディエクステンション

■ 第2弾オンライン説明会を開催

株式会社スタディエクステンション（本社：東京都世田谷区新町2-15-10 NHCビル2F）は、2025年10月に開校する「GLICC International Online School（以下 GIOS）」について、好評いただいた第1弾説明会に続き、第2弾のオンライン説明会を9月21日（日）に開催いたします。

GIOSは「Think in English, Live your culture」をスローガンに、Philosophy（哲学）を核としたカリキュラムを展開し、国際社会で必要とされる思考力と文化的アイデンティティを育むことを目指しています。前回の説明会では多数の参加をいただき、「従来にない新しい教育モデル」として大きな反響を呼びました。

■ 今回の説明会の内容

第2弾では、前回ご紹介した理念やカリキュラム概要に加え、より具体的な授業イメージ・評価方法・進学サポートについて詳しくお伝えいたします。特に次の点を重点的に取り上げます。

Philosophy in English：実際の授業スタイルやディスカッションの進め方

Mathematics in English：日本型の基礎力と西洋型の問題解決を組み合わせる実践例

進学パス：IGCSE・A-Level・OSSDを通じた国内外大学進学のロードマップ

日本語学習の役割：文化的アイデンティティを保ちながらの国際教育

また、保護者・生徒からの質疑応答の時間も設け、個別の進学や学習相談にも対応いたします。

■ 説明会の開催日程

9月21日（日）午前9:00～10:30

9月21日（日）午後6:00～7:30

いずれもオンライン形式で実施し、全国・海外からの参加が可能です。

■ 今後の展望

10月の開校を目前に控え、GIOSは「探究型学習」と「国際資格取得」の二つの柱を統合した教育を実現します。生徒は国内外の大学進学に必要な学力だけでなく、AI時代に欠かせない批判的思考力・文化的表現力を磨き、未来社会に貢献できる人材へと成長することが期待されます。

■ お申し込み・お問い合わせ

参加をご希望の方は、下記メールアドレスまでご連絡ください。

Email: admin@glicc.jp（担当：鈴木）

参考ホームページ：

https://glicc.online/

https://glicc.jp/