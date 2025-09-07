ERPC、Solana RPC, gRPC, Shredstream エンドポイントのお得なBundleプランを発表

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）とValidators DAOは、Solana開発に不可欠な共有エンドポイントについて、RPC・gRPC・Shredstreamを一つにまとめた新しいBundleプランを発表しました。通常は別々に提供されてきた複数の接続方式を、よりシンプルかつお得に利用できる料金体系です。

Solana開発に必要な3つの接続

Solana開発では、大きく3つの接続方式が利用されています。まず最も一般的なのが、httpsやWebSocketを用いたRPCアクセスです。

これに加え、よりリアルタイム性や高速性が求められるユースケースでは、Geyser gRPCやShredstreamといったストリーム接続が利用されます。

たとえば、高速な取引所アプリケーションやトレーディングシステムでは、従来のRPCだけでは満たせなかった要件を、gRPCやShredstreamが補完する形で実現できます。

しかし、これらの接続は従来、別々に販売されてきました。そのため、特定のプロジェクトで新しい高速接続を試したくても、コストや契約上のハードルから手を出しづらい状況が続いていました。

Bundleプランの狙いと利点

私達は、この分断された提供形態による機会損失を解消し、すべてのSolanaユーザーにより良い総レイテンシとユーザー体験を届けるべきだと考えています。

そこで導入するBundleプランは、通常のRPCに加えてGeyser gRPCとShredstreamの両方へのアクセスをひとつにまとめ、二つの単体プランを組み合わせた場合（例：RPC + Geyser gRPC または RPC + Shredstream 等）よりもお得な価格でご利用いただける内容です。

例えば、これまでRPCとgRPCを個別契約で活用していたお客様は、Bundleへ移行することでコストを下げつつ、Shredstreamも追加費用なく試せます。本番ではRPCとgRPCを組み合わせ、開発や検証ではShredstreamでさらに高速性を追求する、といった運用が可能になります。

移行キャンペーンについて

すでにERPCのいずれかのプランをご利用いただいているお客様には、現行プラン料金を無駄にせずBundleプランに移行できるキャンペーンを実施中です。移行をご希望の方はValidators DAOの公式Discordにてチケットを作成してください。順次対応いたします。

ERPCが解決する課題

- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

私達は以下の課題を解決するため、専用のSolanaインフラとゼロ距離志向のネットワークを自社で構築しています。

ご利用とお問い合わせ

- 一般的なRPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

Bundleプランはすでに提供開始済みで、すべてのユーザーが利用可能です。無料トライアルもご用意していますので、ぜひお試しください。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

これからもERPCおよびValidators DAOは、すべてのSolanaアプリの性能向上と開発体験の改善に貢献してまいります。

いつもありがとうございます。引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。