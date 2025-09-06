9.7「K-1 WORLD MAX 2025」前日計量会見・危険なHERO’S対決！シナ・カリミアンとブレイク・トループが大乱闘で会見中止に

K-1実行委員会

明日9月7日（日）に東京・国立代々木競技場第二体育館で開催される「K-1 WORLD MAX 2025～-70kg世界最強決定トーナメント・開幕戦～」の前日記者会見が、6日に都内会場にて3部構成で行われた。1部はHERO’S（ヒーローズ）ルール＝総合格闘技ルールに参戦する4選手が登壇した。





計量前から、シナ・カリミアン（イラン）とブレイク・トループ（アメリカ）が挑発合戦をして掴み合うなど小競り合いが起こっていた。そして、最悪の展開に。計量後の会見でトループが意気込みを語ると、カリミアンが反論。その繰り返しとなり、トループがカリミアンに対して辛辣な発言をすると最悪の事態へと発展した。カリミアンが怒って立ち上がり、トループにマイクを投げつける。さらに突進するカリミアンにトループがタックルを決めて倒す。怒り心頭のカリミアンは、机を押して崩し、椅子を振り上げる。スタッフが割って入り制したものの、収まりのつかないカリミアンは走って向かっていく場面も。これ以上は収集がつかないと判断し、カリミアンとトループを退場させて2人の会見は中止となった。

カリミアンとトループの乱闘時の会話は以下の通り。

トループ 明日が本当に楽しみだ。この瞬間のために、一生をかけてトレーニングしてきた。そして明日、シナをやっつけてみせるよ。今日こそ大きなことを言ってるけど、それまではずっと静かだったじゃないか。サングラスをかけてるのは、外さないと目の奥の“恐怖”がみんなにバレるからだろ。



カリミアン 俺のスタイルは、お前の知ったことじゃない。今はお前の話をする時間じゃない。



トループ シナは経験豊富なキックボクサーだ、それは認める。でもな、“耳が柔らかい”お前じゃ、俺のグラップリングは止められない。俺がテイクダウンしたら、キリンみたいな首を抱えて頭をもぎ取ってやるよ。



カリミアン やってみろ。



トループ ああ、それがプランだ。



カリミアン やってみろよ。でもお前のSNSみたいに、口だけじゃないことを祈ってるよ。お前、喋りすぎなんだよ。



トループ そうだな、よく喋るけど、実行するはその2倍だ。



カリミアン 明日、お前は絶対に実行できねーよ。



トループ お前の実行力は、さっき俺から逃げた行動程度なんだろうな。



カリミアン お前は、俺の家族のことを言っただろう！



トループ 言ってない。



カリミアン いや、母親のことを言っただろ。



トループ いつ？俺が家族について何を言った？



カリミアン 両親のこと、そして俺の国についても言ったよな。誰にもそんなことは言わせない。



トループ 俺が言ったのは「アメリカがお前の核施設を爆撃した以上に、お前に爆撃かますぞ」ってだけだ。



カリミアン 俺の国のことを言うな。



トループ 国のことなんか言ってない。ただ「お前に対して、それ以上に爆撃する」って言っただけだ。それに、母親のことを言うなって言ってるけど…俺は何も言ってない。



カリミアン 言っただろう。



トループ 俺は何も言ってない。でも、もし言ったとしたら…お前の母ちゃんも、父ちゃんも、そしてお前も、全部クソくらえだ。



カリミアン ぶっ殺してやる、この野郎！！



トループ 明日はリングで、もっと速くシナを倒して、同じことをしてやるよ。それが現実になるぞ、シナ。K-1、俺をここに呼んでくれてありがとう！ブレイク“ブレットプルーフ”トループ、相手の額に爆弾を落とす男だ！



＜2人の試合詳細＞



◎第6試合/HERO'Sルール ヘビー級/5分3R

シナ・カリミアン(イラン/SINA ARMY)

vs.

ブレイク・トループ(アメリカ/EYR Division Blackhouse MMA)



カリミアンは、“イランの英雄”として18年9月に初代K-1クルーザー級王座決定トーナメントに参戦し初代王者となった。24年3月にリュウ・ツァーにKO負けを喫し王座陥落。24年12月のRIZIN大晦日大会では安保瑠輝也とボクシングマッチを行い、25年6月のRIZIN北海道大会では初のMMA挑戦で荒東“怪物キラー”英貴を破った。



アメリカのトループは、LIGHTS OUT XTREME FIGHTINGヘビー級王者でMMAの戦績は15戦9勝(8KO/1SUB)6敗。アメリカのMMA団体「Gladiator Challenge」や「Legacy Fighting Alliance」で活躍し、パワフルな打撃を得意としている。SNSでカリミアンを挑発し、話題になっている。

橋本雷汰（日本/ALONZA ABLAZE）と長野将大（日本/リバーサルジム武蔵小杉 所プラス）の試合詳細と会見のコメントは、以下の通り。



◎第7試合/HERO'Sルール -60kg契約/5分3R

橋本雷汰(日本/ALONZA ABLAZE)

vs.

長野将大(日本/リバーサルジム武蔵小杉 所プラス)

“雷獣”こと橋本雷汰は、ALONZA ABLAZEの卜部功也会長の秘蔵っ子で22年12月に天野颯大を下しKrushで勝利をあげ、石田龍大に負けるまで連勝を重ねた。25年6月のKrushではオープンフィンガーグローブに初挑戦して水本悠我からKO勝ち。今回は初の総合格闘技ルールに挑戦する。



HERO'Sのスターだった所英男の愛弟子の長野は、18年8月にZSTでデビューし、MMA戦績は10勝（1KO/5SUB）6敗。25年3月には、水谷健人にキムラロックで勝利している。

2025年9月7日（日）K-1 WORLD MAX 2025～-70kg世界最強決定トーナメント・開幕戦～

日程：2025年09月07日(日)

会場：代々木第二体育館

開催日時概要：11:00開場／13:00本戦開始(予定)

