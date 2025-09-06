株式会社DeepTeLLがデータサイエンス・エージェント「ZEUS（ゼウス）」を発表。プロンプトから組織の意思決定を自動化、AIの特徴量やモデルも自動決定・自動学習。

株式会社DeepTeLL

AI×量子技術で意思決定を革新する自律型AI「ZEUS」提供開始

― ファイナンス自動化から排水処理異常検知まで、経営の未来を変える ―

株式会社DeepTeLLは、企業の固有データを即座に解釈し、特徴量抽出からモデル設計・学習・評価・解釈までを自動化する自律型AI「ZEUS」の提供を開始いたします。従来は数週間から数カ月を要した高度な分析サイクルを数時間単位に短縮し、経営者・管理職・現場の誰もが“AIを意思決定の共通言語”として活用可能です。

■ ZEUSがもたらす価値

意思決定の高速化

経営会議で議論される「人材流動」「株価変動」「工場異常リスク」などを即座に予測・解釈。ビジネスチャンスを逃さない俊敏な経営判断を可能にします。

透明性と納得感

XAI（説明可能AI）により、AIが導いた結論の背景を可視化。数値的な根拠だけでなく、“なぜその判断に至ったか”を説明できるため、現場と経営層の合意形成が容易になります。

持続可能な企業成長

人事・経営・マーケティング・金融など幅広い領域に展開可能。特に従業員離職予測や人材配置最適化では、社員のキャリア幸福度を高めつつ離職率を抑制し、組織の安定成長に直結します。また、金融プロダクトではデリバティブ取引など、ハイリスクの分野の予測を行うことで安定した収益基盤を作ることが可能だと考えております。

■ 経営陣コメント

「我々が目指すのは、“即座に経験を積むデータドリブン経営の意思決定者”です。すでにプロセスの大部分を担っており、データサイエンティストの仕事の多くは確実に不要になると確信しています。」

- 株式会社DeepTeLL 取締役COO 杉本迅

■ Finance Automationプロダクト：金融予測

証券市場における最重要課題のひとつが「複雑化する金融意思決定の高速化と高精度化」です。従来の分析は時間を要し、市場機会を逃すリスクがありました。

当社のファイナンス・オートメーション事業は、自律型AI「ZEUS」と量子コンピューティング技術を活用し、以下の革新的ソリューションを提供します。

- テクニカル分析：量子AI、大規模言語モデル（LLM）、画像認識- ファンダメンタル分析：検索特化型LLM、統計モデル- ポートフォリオ最適化：最適化問題

これにより、経営者や投資家は短時間で高精度のシナリオ検証が可能となり、リスク管理の高度化と収益機会の最大化を同時に実現します。

■ DeepTech Consulting事業：量子リザバコンピューティング、ファームウェア開発など

量子リザバコンピューティング（QRC）を中核に、今後とも開発及びコンサルティング事業を拡大していきます。生成AIや現場実装を担う専用ファームウェアを組み合わせたソリューションもご相談可能です。これにより、エネルギー・サービスインフラ・製造といった基幹市場における個別課題を解決します。

Why (痛み)

金融や産業の非線形的な複雑さの裏には「人間の不便・不安・非効率」があります。

How (解決)

FAは「不確実な市場を読む安心感」を与え、DTCは「人の暮らしを支える産業を改善」します。

What (未来像)

結果的に、「AIを日常」にし、人々の暮らしから不便や不安を取り除きます。

事例：

・課題：排水処理設備での突発的異常の検知

・ソリューション：QRCによる非線形パターン解析で「3日前の異常予兆」を検知

■ 株式会社DeepTeLLについて

理科大発生成AIスタートアップです。時系列予測/異常検知を得意とする「QRC（量子リザバコンピューティング）のミクロな分析× LLM（大規模言語モデル）のマクロな解釈」によって、「予測可能な未来」を築きます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社DeepTeLL

info@deeptell.jp

https://deeptell.co.jp（https://deeptell.site）