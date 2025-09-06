《茨城県境町》「第38回利根川大花火大会」航空自衛隊「百里基地第7航空団」によるT-4練習機展示飛行決定!!

写真拡大 (全2枚)

境町役場

《茨城県境町》「第38回利根川大花火大会」航空自衛隊「百里基地第7航空団」によるT-4練習機展示飛行決定!!

航空自衛隊「百里基地第7航空団」によるT-4練習機展示飛行概要

開催日時：令和7年9月13日（土）17：00～


延期の場合：令和7年9月14日（日）17：00～


実地場所：茨城県境町利根川河川敷上空


実施内容：T-4練習機による展示飛行　


※天候等により中止の場合があります。



展示飛行に先立ち、予行飛行を9月8日（月）午後及び９月１０日水曜日午後に、利根川河川敷上空において実施いたします。（予行飛行予備日：9/11（木）午後）



第38回利根川大花火大会概要


第38回利根川大花火大会

茨城が誇る山崎煙火製造所と野村花火工業、長野県の紅屋青木煙火店、山梨県のマルゴーの4大花火師が今年も集結。毎年約30万人もの方々が来場する日本最大級の花火大会。３万発の大迫力花火が境町の夜空を彩ります。


公式サイト:https://www.sakai-hanabi.com


開催日時:令和7年9月13日（土）（荒天翌日順延）


13：00　開場
18：00　セレモニー　


18：30　打上開始


20：30　打上終了


有料観覧席:利根川河川敷地内（茨城県境町・千葉県野田市関宿・茨城県五霞町）


主催:第38回さかいふるさと祭り実行委員会


事務局：境町観光協会


後援:境町・境町議会・五霞町・野田市・境町商工会・五霞町商工会・野田市関宿商工会・JA茨城むつみ・国土交通省関東整備局利根川上流河川事務所