《茨城県境町》「第38回利根川大花火大会」航空自衛隊「百里基地第7航空団」によるT-4練習機展示飛行決定!!
境町役場
第38回利根川大花火大会
13：00 開場
航空自衛隊「百里基地第7航空団」によるT-4練習機展示飛行概要
開催日時：令和7年9月13日（土）17：00～
延期の場合：令和7年9月14日（日）17：00～
実地場所：茨城県境町利根川河川敷上空
実施内容：T-4練習機による展示飛行
※天候等により中止の場合があります。
展示飛行に先立ち、予行飛行を9月8日（月）午後及び９月１０日水曜日午後に、利根川河川敷上空において実施いたします。（予行飛行予備日：9/11（木）午後）
第38回利根川大花火大会概要
茨城が誇る山崎煙火製造所と野村花火工業、長野県の紅屋青木煙火店、山梨県のマルゴーの4大花火師が今年も集結。毎年約30万人もの方々が来場する日本最大級の花火大会。３万発の大迫力花火が境町の夜空を彩ります。
公式サイト:https://www.sakai-hanabi.com
開催日時:令和7年9月13日（土）（荒天翌日順延）
18：00 セレモニー
18：30 打上開始
20：30 打上終了
有料観覧席:利根川河川敷地内（茨城県境町・千葉県野田市関宿・茨城県五霞町）
主催:第38回さかいふるさと祭り実行委員会
事務局：境町観光協会
後援:境町・境町議会・五霞町・野田市・境町商工会・五霞町商工会・野田市関宿商工会・JA茨城むつみ・国土交通省関東整備局利根川上流河川事務所