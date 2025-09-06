PR広告代理店「NEXPRO-PR」、公式アンバサダー・オーディションを開催！SNSマーケティングを共に盛り上げるアンバサダーを募集
ウィンナビ株式会社
■ アンバサダー活動内容
- Instagram・TikTok・YouTube・X（旧Twitter）でのPR投稿
- キャンペーンやイベント企画への参加
- 新商品の発信やタイアップ案件でのPR活動
- ファンとの交流やコミュニティ運営サポート
■ アンバサダー特典
- PR案件・スポンサー案件への優先参加権
- SNS・メディアでの公式紹介
- イベント・撮影企画への出演チャンス
- 実績に応じた追加インセンティブあり
会社概要
NEXPRO（ネクプロ） 広報担当
日韓インフルエンサー事務所「NEXPRO」（運営：ウィンナビ株式会社／代表：大橋武馬）が展開するPR広告代理店サービス「NEXPRO-PR」は、このたび公式アンバサダーを発掘する「NEXPRO-PR アンバサダー・オーディション」を開催いたします。
本オーディションは、SNSマーケティングや広告に関心のある方を対象に、フォロワー数や経験を問わず広く募集。合格者は「NEXPRO-PR公式アンバサダー」として活動し、PRの現場を体験しながら、SNSでの発信やイベント出演を通じて、NEXPRO-PRの魅力を共に発信していただきます。
■ オーディション概要
募集人数：2～3名（集まり次第終了）
応募資格：SNSでの発信に積極的で、NEXPRO-PRの理念に共感いただける方
応募方法：専用フォームまたは公式SNSのDMよりエントリー
選考フロー：書類（SNSアカウント）審査 → オンライン面談 → 最終選考
■ 今後の展望
NEXPRO-PRは「日韓をつなぐ次世代PRエージェンシー」として、SNS世代の若者と共に新しい広告の形を創出してまいります。今回のアンバサダー制度を通じて、広告の魅力をより多くの人に知っていただき、企業とクリエイター双方の可能性を広げる取り組みを推進します。
会社名：ウィンナビ株式会社
所在地：東京都中央区溱2-11-1
代表者：大橋武馬
事業内容：PR広告代理店、インフルエンサー事務所、アパレル・コスメブランド運営、人材紹介、留学支援、イベントプロデュース
公式サイト：https://nexpro.co.jp/
Email：press@nexpro.co.jp
公式Instagram：https://instagram.com/nexpro_pr