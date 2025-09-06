「B:MY BOYZ」から誕生の8人組YUHZ、日本初ファンコン「YUHZ Fan-Con in Japan 2025 : YoUr HertZ」 開催決定!!

株式会社HUB JAPAN

SBSのグローバルオーディション番組「B:MY BOYZ」を通じて誕生した、8人組ボーイズグループYUHZが待望の日本初ファンコンを開催する。

「YUHZ Fan-Con in Japan 2025 : YoUr HertZ」は、2025年10月18日（土）、東京・Zepp Hanedaにて開催。昼夜2部構成で行われる。

YUHZは日本人3人を含む８人組の新人グループで、デビュー前からすでに国内外で注目を集める“期待の新星”。グループ名の YUHZ は Your Hertz の略字で、世界に散らばった波動が一つの振動へとつながるように、世の中の多様な声を集めて歌う――そんな希望のメッセージが込められている。

今回のファンコンタイトル「YoUr HertZ」もその世界観を体現し、ファンとYUHZが同じ鼓動で共鳴する特別な時間を予感させる。ライブパフォーマンスに加え、ここでしか聞けないトークコーナーなど、メンバーとの距離を近く感じられる内容が予定されている。

日本での初ファンコンとなる本公演は、ファンとともに“最初の絆”を刻む、かけがえのない一日となるだろう。

【イベント情報】

[日程] 2025年10月18日（土）

[会場] Zepp Haneda

[時間] 1部 : 13:00（開場）14:00（開演）/ 2部 : 17:30（開場）18:30（開演）

[金額] アップグレードチケット：4,000円（税込）指定席 ※一般チケット購入者のみ受付可能

一般チケット：11,000円（税込）指定席

当日チケット：12,000円（税込）※発生した場合のみ

※座席はスタンディングではなく、全席指定席となります。

※ご入場時、ドリンク代（税込600円）が別途必要となります。

※未就学児入場不可

[特典]

★入場者全員特典★

・各公演終了後、ハイタッチ会ご招待

・各公演抽選で16名様にメンバーの直筆サイン入りチェキプレゼント（1公演につき各メンバー2枚/全32枚）

・各公演抽選で20名様に全員の直筆サイン入りポスタープレゼント

★アップグレードチケット特典★

・1階前方席配置

・未公開フォトカードプレゼント（全9種）

※各公演で異なる絵柄となります。

・各公演抽選で40名様に1：1Meet & Greetご招待（1公演につき各メンバー5名/全80名）

【チケット情報】



◼︎プレイガイド1次先行販売（抽選）

[申し込み期間]

2025年9月12日 (金) 12:00～2025年9月15日 (月) 23:59

[当落選確認・入金期間]

2025年9月18日 (木) 18:00～2025年9月21日 (日) 23:59

[申し込みURL]

https://w.pia.jp/t/yuhz-t/

※各公演につき最大4枚まで

◼︎一般販売

[申し込み期間]

2025年10月8日（水）10:00～

※各公演につき最大4枚まで

[主催] 株式会社HUB JAPAN

[企画] 株式会社NURIM

[協力] 株式会社Pinnacle Entertainment

【公演に関するお問い合わせ】

株式会社NURIM（公演関連）

info-live@nurimjp.com（土日祝日除く11:00 - 17:00）