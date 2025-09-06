「B:MY BOYZ」から誕生の8人組YUHZ、日本初ファンコン「YUHZ Fan-Con in Japan 2025 : YoUr HertZ」 開催決定!!
SBSのグローバルオーディション番組「B:MY BOYZ」を通じて誕生した、8人組ボーイズグループYUHZが待望の日本初ファンコンを開催する。
「YUHZ Fan-Con in Japan 2025 : YoUr HertZ」は、2025年10月18日（土）、東京・Zepp Hanedaにて開催。昼夜2部構成で行われる。
YUHZは日本人3人を含む８人組の新人グループで、デビュー前からすでに国内外で注目を集める“期待の新星”。グループ名の YUHZ は Your Hertz の略字で、世界に散らばった波動が一つの振動へとつながるように、世の中の多様な声を集めて歌う――そんな希望のメッセージが込められている。
今回のファンコンタイトル「YoUr HertZ」もその世界観を体現し、ファンとYUHZが同じ鼓動で共鳴する特別な時間を予感させる。ライブパフォーマンスに加え、ここでしか聞けないトークコーナーなど、メンバーとの距離を近く感じられる内容が予定されている。
日本での初ファンコンとなる本公演は、ファンとともに“最初の絆”を刻む、かけがえのない一日となるだろう。
【イベント情報】
[日程] 2025年10月18日（土）
[会場] Zepp Haneda
[時間] 1部 : 13:00（開場）14:00（開演）/ 2部 : 17:30（開場）18:30（開演）
[金額] アップグレードチケット：4,000円（税込）指定席 ※一般チケット購入者のみ受付可能
一般チケット：11,000円（税込）指定席
当日チケット：12,000円（税込）※発生した場合のみ
※座席はスタンディングではなく、全席指定席となります。
※ご入場時、ドリンク代（税込600円）が別途必要となります。
※未就学児入場不可
[特典]
★入場者全員特典★
・各公演終了後、ハイタッチ会ご招待
・各公演抽選で16名様にメンバーの直筆サイン入りチェキプレゼント（1公演につき各メンバー2枚/全32枚）
・各公演抽選で20名様に全員の直筆サイン入りポスタープレゼント
★アップグレードチケット特典★
・1階前方席配置
・未公開フォトカードプレゼント（全9種）
※各公演で異なる絵柄となります。
・各公演抽選で40名様に1：1Meet & Greetご招待（1公演につき各メンバー5名/全80名）
【チケット情報】
◼︎プレイガイド1次先行販売（抽選）
[申し込み期間]
2025年9月12日 (金) 12:00～2025年9月15日 (月) 23:59
[当落選確認・入金期間]
2025年9月18日 (木) 18:00～2025年9月21日 (日) 23:59
[申し込みURL]
https://w.pia.jp/t/yuhz-t/
※各公演につき最大4枚まで
◼︎一般販売
[申し込み期間]
2025年10月8日（水）10:00～
※各公演につき最大4枚まで
[主催] 株式会社HUB JAPAN
[企画] 株式会社NURIM
[協力] 株式会社Pinnacle Entertainment
【公演に関するお問い合わせ】
株式会社NURIM（公演関連）
info-live@nurimjp.com（土日祝日除く11:00 - 17:00）