割烹こめを運営の株式会社Fooppy、ECサイト「UMAMI」を始めます。

株式会社Fooppyオリジナル調味料『生UMAMI』

2025年9月6日、株式会社Fooppy（本社：東京都港区麻布十番2-1-10 AZABU-YOU田中ビル5階）は、ECサイト「UMAMI」の提供を開始します。この新サービスは、「生のうまみを食卓へ」をコンセプトに、MSG（化学調味料）を使用しない自然由来のうまみ調味料や、オリジナルのボトリングティーシリーズ、さらに季節限定商品を通じて、日々の食卓を活力あるものにすることを目指します。詳細はhttps://comewo.jp/shop にてご確認いただけます。

サービスの目的や背景

株式会社Fooppyは、忙しい現代生活の中で「安心・安全でシンプルな食の選択肢が少ない」という課題を解決するために、新サービス「UMAMI」を開発しました。

私たちが大切にしているのは、自然が育んだ味わいと栄養をそのままに届けること。余計なものをなにも加えず、シンプルに『生のまま。』をコンセプトに掲げています。

ひとさじで素材本来の力を引き出し、毎日の食事をもっとおいしく、もっと健やかに。UMAMIは食卓を活力あるものにするために、一人の顧客、一つの地域、そして一つ一つの食材と真摯に向き合いながら、その価値をお届けしていきます。

サービス詳細

「UMAMI」では以下の商品を販売します。

生UMAMI（MSG不使用のオリジナル調味料）

オリジナルボトリングティーシリーズ「うまみ」

季節限定商品：お節料理、蟹を使用した特別商品

今後季節ごとの商品や全国の食材まで販路を増やしていきます。

サービス料金

オリジナルボトリングティー「うまみ」煎茶『碧香』、烏龍茶『朱紅』、焙じ茶『香焔』の3種類2025年のお節『蟹三昧』

各商品は単品購入が可能で、季節限定商品については早期購入特典やキャンペーンも予定しています。詳しい価格やキャンペーン情報は、ECサイトにてご確認ください。

今後の展開

株式会社Fooppyは「UMAMI」を通じて、より多くの家庭に“生のうまみ”を届けることを目指します。さらに「5万人の心を温める」という企業理念のもと、食を通じて人と人とのつながりを深め、地域や社会にプラスの影響を与える活動を展開してまいります。