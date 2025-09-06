荒川区

９月６日（土曜）、日暮里駅前イベント広場にて、親子で楽しむ「にっぽりトレインフェス」を開催しました。

荒川区は、都電荒川線をはじめ、JR東日本、東京メトロ、京成電鉄、日暮里・舎人ライナーなど、多くの鉄道が走る街です。特に、日暮里駅は多くの鉄道が乗り入れる都内有数の乗換駅として鉄道ファンに人気のスポットで、駅の東西を結ぶ跨線橋（こせんきょう）の下御隠殿橋にあるトレインミュージアムからは、山手線や新幹線等の線路を走る様々な種類の電車を見ることができます。

イベントでは、区内を走る鉄道各社や関連企業によるオリジナルグッズの販売や各種体験コーナー等のブースが出展されたほか、ママ鉄アイドル豊岡真澄さんのトークショーが行われました。

【当日の様子】

「それでは、皆さん『にっぽりトレインフェス』、出発進行でーす！」鉄道が大好きなママ鉄アイドル、豊岡真澄さんの明るく元気な開会宣言で「にっぽりトレインフェス」が始まりました。

会場には、ＪＲ東日本、京成電鉄、つくばエクスプレス、ＪＲ貨物、日暮里・舎人ライナーと都電荒川線を運行している東京都交通局といった鉄道各社のブースのほか、ＪＲの駅ナカにあるコンビニエンスストアのニューデイズ、鉄道グッズを販売するドリームカンパニートクエイ、日暮里繊維街のクラフトアパートメントが推薦するハンドメイド作家が出展し、子ども連れの家族や鉄道ファンなど多数の来場者で賑わいました。また、京成スカイライナーの1/2カットモデルが展示され、子ども達は制服を着て運転席に座り、運転士になりきって楽しんでいました。

【来場者のコメント】

川崎市在住で5歳の息子さんと訪れた吉原大智（だいち）さんは、「今日は、電車が好きな奏汰（そうた）と遊びに来ました。京成スカイライナーのカットモデルの運転席に乗って楽しみました。日暮里駅近くのトレインミュージアムにも２回来たことがあります。」と笑顔で話していました。

挨拶する滝口学（たきぐち がく）区長LED発車標表示体験を楽しむ親子京成スカイライナーの運転席で「発車オーライ！」来場者で賑わうイベント会場