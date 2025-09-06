【徳島ガンバロウズ】2025-26シーズン　チームテーマ・キャプテン決定のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

徳島ガンバロウズは、2025-26シーズンのチームテーマ及び、各キャプテンが決まりましたのでお知らせいたします。

チームテーマ

Whirlpool Rising（さらに力強い渦潮へ）

徳島ガンバロウズは、今季B3リーグラストシーズンにおいて、優勝を確かな目標として掲げております。そのためには、選手一人ひとりが、チームとして1つに力を集め、大きな渦を作り出していく必要があります。チームが優勝を目指すにあたり重要なのは、コート内外問わず日々の積み重ね、小さな波の積み重ねです。

今シーズン、我々は「"Whirlpool Rising” Step by Step, Stronger Together（"さらに力強い渦潮へ" 一歩一歩、共に強く。）」を掲げ、戦って参ります。

徳島の皆さまに成長していく姿を見せつつ、共に熱狂を。

"Whirlpool Rising"

2025-26シーズンキャプテン

キャプテン

#10 ハンター コート

(C)︎TOKUSHIMA GAMBAROUS

このたびキャプテンを務めさせていただくこととなり、大変光栄に思います。

小林ヘッドコーチ、副キャプテンのドーソン選手、そしてそれぞれの持ち味やリーダーシップでチームを引っ張ってくれる仲間たちと共に、この一年を全力で戦ってまいります。



今年の私たちの最大の強みは、誰もが試合のヒーローになれるチームであるということだと確信しております。

常に心をひとつにして全力を尽くし、徳島の皆さまのために努力を惜しまず、この素晴らしい舞台に立てることへの感謝を忘れずにプレーしてまいります。



ファンの皆さま、そして徳島の皆さまと共に優勝の喜びを分かち合えるよう、日々練習に励んでおります。

ぜひホーム開幕戦を楽しみにしてください！

副キャプテン

#4 テイブリオン・ドーソン

(C)︎TOKUSHIMA GAMBAROUS

Hey Tokushima fans I want to say I’m very excited to be named vice captain it is a honor to me being here for 3 seasons it means a lot to me. I want to thank the coaches and my teammates for giving me this role, I promise to give my all to the fans and my teammates and help lead our team to our goal for the season.



徳島ガンバロウズのファンの皆さん、副キャプテンに任命されて、とてもワクワクしています。今年で徳島3シーズン目を迎えられることを誇りにに思っていますし、副キャプテンになることは自分にとって大きな意味があります。

この機会をくれたコーチたちとチームメイトに感謝しています。自分のもちうる全てを捧げて、チーム目標である優勝にチームを導くことをファンの皆さん、チームの仲間にお約束します。

オフコートキャプテン

#18 中務敏宏

(C)︎TOKUSHIMA GAMBAROUS

徳島ガンバロウズ初の役職だと思います。

オフコートキャプテンという役割を担わせていただくことになりました、#18中務敏宏です。



ご存知ない方もいらっしゃると思いますが、実はBリーグが発足して3シーズン目頃から数年だけ各チームに導入された経緯のあるものなんです。



『コート上だけでなく、プロフェッショナルとは何か？を各々の考えのもとオフコートでも責任を持った行動が取れる。チームメイトやクラブの価値を上げる為のサポートができるメンターのような存在』



オフコートキャプテンの定義とは、確かそうだったと記憶しております。

文字にすると大層な表現になりますが、小林ヤスHCとの名古屋D時代から続く付き合いのなかで、当時からオフコートキャプテンを務めていたこともあり白羽の矢が立ったのだと思います。





今季球団として繁栄・拡大・ステップアップしていく過程のなかで、これから大小様々なトラブルや心配事、もしかしたら思わぬ落とし穴が生じる可能性があります。

これまで良い悪い含め、多くの経験をささていただいたなかで得た知見をシェアすることで。

・「問題」になる前に解決へ繋げたり、一つでも心配事を選手から取り除けるよう努める。

・選手としてのキャリアやセカンドキャリアに対する不安などの相談に乗る。

・少しでもバスケットボールに集中できる状態でコートに立てるサポートをする。

こういった役割で、微力ながらチームに貢献できたらと思っています。



より強くしなやかな組織になろうとしているガンバロウズ。

より多くのファンやパートナー様に心から応援されるチームになれるよう、全力で務めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします！

