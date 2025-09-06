イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』「MANKAIカンパニーpresents “Winter Party!” 2025」にてメインストーリー第五部制作決定を発表！

株式会社リベル・エンタテインメント

株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』（iOS/Androidアプリ）について、2025年9月6日（土）に開催された冬組単独イベント「MANKAIカンパニーpresents “Winter Party!” 2025」にて、メインストーリー第五部の制作決定を発表いたしました。

■『A3!』メインストーリー第五部制作決定！

本日2025年9月6日（土）、森のホール21 大ホール（松戸市文化会館）にて、各組ごとの単独イベントのラストを飾る「MANKAIカンパニーpresents “Winter Party!” 2025」が開催されました。同公演のソワレ（夜の部）では、サプライズゲストとして登場した春組・佐久間咲也役の酒井広大さんによって、メインストーリー第五部の制作決定が発表されました。

メインストーリー第五部の配信時期など、その他の詳細ついては今後の続報をお待ちください。

公式X(@mankai_company(https://x.com/mankai_company))にて最新の情報や各種キャンペーン情報をお伝えしていきますので、ぜひご期待ください。

■『A3!』とは？

『A3!』は劇団の主宰兼『総監督』となり、イケメン劇団員たちをキャスティングして青春ストーリーが楽しめるイケメン役者育成ゲームです。メインストーリーは豪華声優陣によるフルボイス。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ“つぼみ”状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせよう！

■ストーリー

「カントク！オレたちを…咲かせてください！」

東京の郊外の街、天鵞絨（ビロード）町。この町には『ビロードウェイ』と呼ばれる通りがあり、多くの劇団が拠点にする劇団員の聖地となっている。突然届いた一通の手紙を頼りにこの地に降り立ったあなた。元舞台役者のあなたが出会ったのは―…【・借金まみれ！・お客ゼロ！・劇団員たった1名！】かつての栄光を失った潰れかけのボロ劇団！ひょんなことからその劇団を立て直すことになったあなたは、劇団の主宰兼『総監督』を任されることになって―…？メインストーリー第四部好評配信中！

■概要

タイトル：A3!（読み方：エースリー）

配信開始日：2017年1月27日（金）

価格：基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

カテゴリー：イケメン役者育成ゲーム

対応OS：iOS/Android ※機種によりご利用頂けない場合があります。

公式サイトURL：https://www.a3-liber.jp

iOS URL：https://itunes.apple.com/jp/app/a3!/id1160565264?l=ja&ls=1&mt=8(https://itunes.apple.com/jp/app/a3!/id1160565264?l=ja&ls=1&mt=8)

Android URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.mankai

公式X：@mankai_company

権利表記：(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.