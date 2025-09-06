総合住宅展示場「KTVハウジング 京都北山住宅展示場」2025年10月4日(土)にオープン

株式会社新通 ハウジング局

「KTVハウジング」のブランドで 近畿圏3会場（京都五条、近江八幡、和歌山総合）の総合住宅展示場を運営している株式会社新通（本社：大阪市西区 代表取締役社長 樋口荘一郎）は、2025年10月4日(土)に総合住宅展示場「KTVハウジング 京都北山住宅展示場」 (〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町1番４）をオープンいたします。

コンセプトは「プレミアムな暮らしが薫る“憩・楽・遊”空間」とし、北山エリアのおしゃれでモダンな雰囲気を反映させた住宅メーカー7社による全7棟の多彩な最新モデルハウスが建ち並び、お客様の理想の住まいづくりをサポートいたします。

10月4日（土）オープンから10月末までは「オープニングフェア」を開催。モデルハウスの見学はもちろん、幅広い層のお客様に楽しんでいただけるイベントを実施いたします。

周辺には京都府立植物園、京都コンサートホールをはじめとした文化施設が点在し、おしゃれでモダンな雰囲気のあるエリアで、近隣の方々やファミリー層が気軽に足を運んでいただける住宅展示場を目指します。

公園型複合施設『Re.Nova北山』について

当施設は京都府所有の旧総合資料館跡地の暫定活用事業で公園型複合施設「Re.Nova北山」（事業主：日本リグランド株式会社）内に併設され、西日本初の屋外遊具アウトドアボーネルンドフィットネス、イベントスペース、並木道エリアにイルミネーションを常設した施設となっております。

また２０２６年４月同施設内にドッグランと飲食店舗がオープン予定です。

施設概要

名 称：KTVハウジング 京都北山住宅展示場

主 催：株式会社新通

住 所：〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町1番４（北山通り下鴨中通り南西角）

アクセス： 地下鉄「北山」駅1番出口すぐ

出展会社：旭化成ホームズ株式会社/京都パナホーム株式会社[2025年10月1日よりパナソニック ホームズ京都株式会社に社名変更]/住友林業株式会社/セキスイハイム近畿株式会社/積水ハウス株式会社/大和ハウス工業株式会社/ミサワホーム近畿株式会社（五十音順）

営業時間：10:00～18:00 （センターハウスは年末年始を除く毎日営業)

オープン：2025年10月4日(土) AM10:00

KTVハウジング ホームページはこちら(https://ktv-housing.com/)

出展会社（五十音順）

旭化成ホームズ株式会社

京都パナホーム株式会社

2025年10月1日よりパナソニック ホームズ京都株式会社に社名変更

住友林業株式会社

セキスイハイム近畿株式会社

積水ハウス株式会社

大和ハウス工業株式会社

ミサワホーム近畿株式会社

問い合わせ先

株式会社新通 ハウジング局 担当：辻本

住所：大阪市西区西本町1-5-8

TEL：06-6532-1687 / info@ktv-housing.com