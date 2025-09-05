NY拠点のフューチャーソウル・バンドThe Love Experimentが、新曲「Who’s Gonna Savethe World (feat. J. Hoard)」を9月5日（金）にリリース

The Orchard Japan

NYを拠点に活動するフューチャーソウル・バンド、The Love Experiment（ラヴ・エクスペリメント、以下LEX）が、ニューシングル「Who’s Gonna Save the World (feat. J. Hoard)」を2025年9月5日（金）にリリース。

東京を拠点に活動するエクスペリメンタル・ソウルバンド、WONKとのコラボアルバム『BINARY』をリリースし、日本でのツーマンツアーも成功させたLEX。その後、メンバーはプロデューサー、ソングライター、ミュージシャンとして、それぞれのキャリアを広げ、ソウル／R&B、ジャズ、ヒップホップシーンで活躍。Lauryn Hil、Nas、Anderson .Paak、Solange、Corey Henryなどのビッグネームから、Amber Mark、Poppy Ajudha、Standing on the Cornerなどの新進気鋭のアーティストまで、幅広くコラボレーションを重ねてきた。

Chance the Rapper「No Problem」の作詞でグラミー賞を受賞し、NYのジャムセッション＜The Lesson＞のホストバンドでヴォーカリストも務めるJ. Hoardをフィーチャーした「Who's Gonna Save the World」。前作「House Boat」が、水面を漂うようなサウンドと内省的な世界観でリスナーを包み込んだのに対して、本作は、社会的な問いかけを力強く放ち、エネルギッシュかつアグレッシブなサウンドが耳を捉える。

太くうねるベースラインとアフロビーツのリズムが、J. Hoardの深みと繊細さを兼ね備えたソウルフルな歌声を後押しする。後半では、LEXのリーダー兼ドラマーであるCharles Burchelが、ラッパー名義のKarnival Kidとして参加。彼のラップが、社会の矛盾や個人の内面を鋭くえぐり出す。

“世界を救うのは誰か？”というシンプルで根源的な問いが、静かに力強く繰り返されるこの曲は、祈りと警鐘が交錯し、個人の目覚めを促すアンセムとして響く。今秋リリース予定のニューアルバム『Velvet』に向け、LEXの進化と覚醒を鮮やかに刻み込む1曲。

[作品情報]

アーティスト：The Love Experiment

タイトル：Who’s Gonna Save the World

(feat. J. Hoard)

ジャンル： Soul / R&B / Afrobeats / Hip Hop

配信開始日：2025年9月5日（金）

オンエア解禁日：2025年9月5日（金）

情報解禁日：2025年8月28日（木）1:00PM

発売元・レーベル：SWEET SOUL RECORDS

配信リンク：https://lnk.to/LEX_WGSW

The Love Experiment (LEX)

ニューヨークを拠点に活動する、ジャンルを越えて進化し続けるフューチャーソウル・コレクティブ。WONKとのコラボアルバム『BINARY』で注目を集めたのち、メンバーたちはそれぞれプロデューサー、ソングライター、ミュージシャンとして、ソウル、R&B、ジャズ、ヒップホップなど多彩なシーンで活躍を続けている。LEXは単なるバンドではなく、先鋭的な才能が集まった“音楽コミュニティ”。メンバー一人ひとりが独自のスタイルを持ちながらも、集まることで個々の力を超える表現を生み出している。

共演歴には、Lauryn Hill、Nas、Anderson .Paak、Solange、Cory Henryといったレジェンドから、Amber MarkやPoppy Ajudhaといった新進気鋭のアーティストまで名を連ねる。

最近では、ニューヨークのアヴァンギャルド・ジャズ～ヒップホップコレクティブ、Standing on the CornerのメンバーでもあるSyl DuBenion（サックス＆ヴォーカル）が新たに加わり、Kim Mayoとのツインヴォーカル体制に。この新編成によって、LEXの音楽はさらなる広がりと深みを見せている。

ソングライティングやプロダクションにおいて、各メンバーが変幻自在に役割を変えながら、多彩なフィーチャリングアーティストをクルーに迎え、LEXが見上げる宇宙へとスペースシップが飛び立つ。

