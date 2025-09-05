ライブレポート：9/4(木) 氷川きよしKIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025～KIINA’S LAND～渋谷 LINE CUBE SHIBUYA

日本コロムビア株式会社写真：西槇太一

氷川きよし＋KIINA.の全国ツアー『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 ～KIINA’S LAND～』の東京 LINE CUBE SHIBUYA公演が9月4日に行われ、話題の新曲「白睡蓮」を披露した。同曲をプロデュースした亀田誠治も駆けつけ、客席から歌を見守った。

「白睡蓮」は作詞に松本隆、作曲がGLAYのTAKURO、プロデュースが亀田誠治というまさに日本を代表する“ヒットメーカー“が集結して作り上げた壮大なバラード。7月に配信リリースされていたが9月3日にCD発売された。

今回のコンサートツアーはデビュー26年目のスタートとして5月8日の埼玉・ウェスタ川越で開幕。「KIINA‘S LAND」と名付け、演歌、ポップス、ロックとジャンルを問わず歌いたい歌、見せたい世界を見せる、表現者としての“現在地”を明確に伝えている。

東京・渋谷公演は4日の17:00からの公演と、本日5日の昼夜2公演の合計3公演。

開演直前、ホールの満員1,900名の熱気が高まる中、後光がさしたような黄金色に輝くゴージャスな衣装で氷川が「龍昇鳳舞」で登場。その後、「きよしのズンドコ節」など、さっそくヒット曲を連発すると、「みなさまこんばんは、今日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきまして、ようこそお越しいただきました。」と挨拶。会場の盛り上がりに「盛り上がり、すごい！こちらもみなさんに負けないように張り切って歌わせていただきたいと思います」と語ると、今回のコンサートが7月17日・18日の神戸国際会館以来ということで、「一か月ぶりの久しぶりのコンサートですが、こんなに空くと、『コンサートしたいな』と思っていて、やっとこの日が来ました。とても嬉しいです。」と感謝を述べた。

写真：西槇太一

その後、着流しに和傘を持って登場すると、「みなさんを江戸の世界にお連れしたいと思います」と「大江戸出世小唄」など江戸情緒を感じさせる場面を演出。

写真：西槇太一

漁師風衣装を着て“絆丸”と名付けた船に乗って登場するシーンでは「きよしのソーラン節」などを歌唱。

ステージ中盤、突然バンドが「ハッピー・バースデイ・トゥー・ユー」を演奏すると、6日に48歳の誕生日を迎える氷川に向けてケーキが登場。氷川は「なんかすみません。」とはにかむと、「これからは少しでもみなさんの生きる希望とか、皆さんの心に寄り添うようなことができるようなことをしてまいりたいと思っています。いろいろなことを発信してまいりたいと思います。」と今後への意気込みを語った。

写真：西槇太一

その後、黒い羽根をあしらった紫のモンスター衣装で再登場した氷川は、氷川きよし with t.komuro名義でリリースした話題のナンバー「Party of Monsters」を披露。観客席も総立ちとなり、大きなうねりを生んでいく。さらに本編ラストスパート、ポップスナンバーを立て続けに歌唱していくと、本編ラストは「限界突破×サバイバー」。観客と一体となった会場は大歓声と大きな拍手に包まれた。

アンコールでは一転、白の燕尾服で登場。5歳の時に初めて観た松田聖子のコンサートで聴いて歌手を志すきっかけとなった“原点”の曲「赤いスイートピー」を歌唱すると、「今日、『赤いスイートピー』を新しくアレンジしていただいた亀田誠治さんもいらっしゃっていただいていて、ありがとうございます。」と御礼を述べ、「今回はご縁があってご一緒させていただいて、素晴らしいアレンジにしていただきました。歌の原点に立ち返ってピュアな気持ちで歌っていきたいと背中を押していただきました。そして新曲の『白睡蓮』も亀田さんにプロデュースしていただきました。」と語り、自身の誕生日の6日に亀田とともにインスタライブ(PM5時より)を行うことを告知した。

「ではその大切な新曲を歌わせていただきます」と語り、「白睡蓮」を披露。来世での再会を願うこの曲を大きな拍手の中で歌唱。ラストは氷川が作詞の「WALK」。更にはサプライズで「Party of Monsters」を再度歌い、全24曲のコンサートは熱気の中、終了した。

このコンサートは5日(金)も同地で昼夜2公演を行う。

写真：西槇太一

氷川きよし 「白睡蓮」

作詞：松本 隆 作曲：TAKURO 編曲：亀田誠治

2025.09.03 CD Release

※COCA-18307 \1,500

デジタル配信

https://HikawaKiyoshi.lnk.to/Shirosuiren0903

氷川きよし＋KIINA.特設サイト

https://columbia.jp/hikawa/



インスタライブ / TikTok LIVE 開催情報

2025年9月6日(土)17:00～

Instagram： https://www.instagram.com/kiina_kiyoshi_hikawa/

TikTok： https://www.tiktok.com/@kiina_kiyoshi_hikawa





【KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 ～KIINA’S LAND～】

9月5日(金) LINE CUBE SHIBUYA （東京） / 1部 開演13:00・2部 開演17:00

10月1日(水) 上野学園ホール（広島） / 開演18:00

10月2日(木) 上野学園ホール（広島） / 開演14:00

10月17日(金) iichikoグランシアタ (大分) / 開演17:00

10月19日(日) 熊本城ホール（熊本） / 開演17:00

10月23日(木) 相模女子大学グリーンホール（神奈川） / 開演17:00

10月24日(金) 相模女子大学グリーンホール（神奈川） / 1部 開演13:00・2部 開演17:00

11月5日(水) 仙台サンプラザホール（宮城） / 開演17:00

11月18日(火) 愛知芸術劇場 (愛知) / 開演17:00

11月19日(水) 愛知芸術劇場 (愛知) / 1部 開演13:00・2部 開演17:00

11月23日(日) フェスティバルホール（大阪） / 開演:17:00

11月24日(月祝) フェスティバルホール（大阪） / 1部 開演:13:00・2部 開演:17:00

チケット代：全席指定\10,000-(税込)※未就学児入場不可

詳細はコンサートツアー特設ホームページをご覧ください。

https://kiyoshihikawa.com/feature/concerttour_2025

氷川きよし KIINA. プロフィール

氷川きよし （ヒカワ キヨシ） 福岡県出身。

2000年2月2日22歳で日本コロムビアより「箱根八里の半次郎」でデビュー。

その年の音楽賞の新人賞を総なめ。第51回NHK紅白歌合戦に初出場し、以来2024年まで24回出場。

2008年には大トリをつとめた。2006年には第48回日本レコード大賞で「一剣」にて大賞を受賞。

近年は、アニメ「ドラゴンボール超」の主題歌「限界突破×サバイバー」で大ブレイク。圧巻の歌唱力とビジュアル、人を包み込む人間性で、老若男女問わず、幅広い年齢層のファンを持つ、歌謡界の傾向を大きく変えた存在。

5月から全国コンサートツアー「KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 ～KIINA’S LAND～」を開催中。