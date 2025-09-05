【イベントレポート】採用は「誰に、何を、どう伝えるか」から。「AI採用戦略勉強会」、第2回は候補者の心を動かす “上流設計” を実演。

LUF株式会社詳細はこちら！ :https://luf.co.jp/seminar/2507-09

人事向けキャリア支援サービスを展開するLUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、2025年8月6日(水)に「人事キャリアを加速する！AI時代の採用スキルアップ勉強会」の第2回を開催しました。

本シリーズの核心となる「採用戦略・企画編２.」と題した今回は、採用活動の成否を分ける「ペルソナ設計」と「キャンディデートジャーニーマップ」の作成をAIでいかに深化させるか、具体的なデモンストレーションを交えて解説。多くの人事・採用担当者が参加し、戦略的な採用アプローチへの大きなヒントを得る場となりました。

■「戦術」の前に「戦略」を。採用成果を最大化する上流設計の重要性

イベント冒頭、登壇した弊社代表の堀尾は、「多くの企業がスカウト文の作成など『戦術』レベルでのAI活用に留まっているが、本当に重要なのは採用活動の羅針盤となる『戦略』、すなわち上流設計だ」と強調。

採用したい人物像（ペルソナ）が曖昧なままでは、どんなに優れたAIツールを使っても候補者の心には響かないと、多くの人事が抱える課題の核心を指摘しました。

■ハイライト： “理想の候補者”の人物像をAIと共創する

今回のセッションでは、具体的な「ペルソナ設計」の手法をAIを用いて実演。

単にスキルや経験を羅列するだけでなく、「その人物が日常的にどのような情報に触れ、何に価値を感じ、どのような言葉に心を動かされるのか」といった内面的な要素まで、AIとの対話を通じて深く掘り下げていきました。

さらに、そのペルソナが認知から応募、入社に至るまでの各接点（タッチポイント）で何を考え、何を感じるかを可視化する「キャンディデートジャーニーマップ」の作成も実演。

これにより、各フェーズで最適なメッセージやアプローチ方法を、データドリブンに導き出すプロセスが示されました。

参加者の皆様からは、自社の採用活動に当てはめながら、AIが可能にする戦略設計の解像度の高さに感嘆の声が上がりました。

■今後の展望：「知る」から「使いこなす」へ、全5回で伴走

本勉強会シリーズは、今後「スカウティング」「面接設計」「内定者フォロー」といったテーマで、採用プロセスの全工程を網羅していきます。各回で実践的なプロンプト集を提供し、参加者全員がAIを「使いこなせる」状態になるまで伴走します。

■次回勉強会のご案内

第5回は「内定者フォロー・キャリア設計編」として、今回のアウトプットをさらに昇華させ、内定辞退を防ぐパーソナライズされたオンボーディングプランをAIで設計していきます。

テーマ: 第5回 内定者フォロー・キャリア設計編

日時: 2025年9月17日 (水) 19:00～20:00

お申し込みはこちら！ :https://luf.co.jp/seminar/2507-09■弊社登壇者紹介堀尾 司

LUF株式会社 代表取締役 CEO

1994年(株)リクルート入社。

2004年ソフトバンクBB(株)入社、営業・技術統括の組織人事を担当。

2012年グリー(株)入社、人材開発の責任者を歴任。

2014年より東京東信用金庫に入庫し、地域活性化やスポーツチームのプロリーグ参入に向けた経営に従事。

2017年(株)AllDeal創業、2018年11月(株)All Personalに社名変更。

2022年にLUF(株)を創業し代表取締役に就任。

【CANTERAコミュニティについて】

CANTERAコミュニティは、人事の本質について体系的に学ぶ場「CANTERA」の卒業生・利用者の有志によって運営されているコミュニティプラットフォームです。

CANTERAは2017年の発足以来、1,500名を超える人事責任者、担当者、経営者の方々にご活用いただいてきました。人事担当者は、誰にも相談できない悩みや、経験・勘に頼らざるを得ない場面に直面しがちです。私たちは、そんな「孤独になりやすい」人事の皆さんが繋がり、支え合える場を提供したいと考えています。これまでも勉強会や交流会を通じて、仲間を支えあう活動を行ってきました。

2025年以降、CANTERAコミュニティはさらに活動を加速させ、様々なイベントを通じて、人事パーソンの皆様の「待ち遠しい明日」を創る一助となることを目指します。

