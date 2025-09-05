proteanTecs、2nmに対応した業界最先端の電圧・温度センサーを発表

proteanTecs Ltd.

【イスラエル・ハイファ - 2025年9月3日】

先端エレクトロニクス向けディープデータモニタリングのグローバルリーダーであるproteanTecs(R)は、本日、2nmプロセスノード対応のVDDコア専用LVTS(TM)（Local Voltage and Thermal Sensor）を発表しました。本センサーはシリコンで実証済みで、高速過温アラート機能を内蔵し、従来の温度センシング手法が抱える限界を打破する、卓越した精度と高い統合性を提供します。

AI、クラウドコンピューティング、ADAS、大規模通信インフラといった高性能アプリケーションへの要求が高まる中、熱および電圧変動の管理はミッションクリティカルな課題となっています。2nm以下の領域では、ダイオードベースやリングオシレーター方式のセンサーでは統合性や精度の面で限界が顕在化。proteanTecsが開発したLVTSは、GAAベース設計として初めて低電圧コアトランジスタを採用し、±1.0°Cの温度精度と±1.5%の電圧精度を実現します。

proteanTecs共同創業者兼CTOのイヴリン・ランドマンは次のように述べています。

「2nmは業界にとって転換点であり、従来の温度センシング手法ではもはや対応できません。LVTSは、高精度かつ低消費電力で、統合が容易なソリューションを提供し、チップ全体のカバレッジとリアルタイムアラートを実現します。これにより、半導体メーカーは最先端ノードへの拡張に自信を持つことができます。」

LVTSセンサーは、すでに5nmおよび3nmでのシリコン実証を経て、今回新たに2nmにも対応。リアルタイムの信頼性・性能モニタリングを提供するproteanTecsのディープデータ解析ポートフォリオの一部として、世界有数の半導体メーカーに採用されています。また、同社のハードウェアIPモニタリングシステムともシームレスに統合可能で、電力管理やRAS戦略の中核を担う存在となります。

さらにproteanTecsは、2つのLVTS追加バリエーションを発表しました。

1つ目は外部電圧測定を追加し、測定可能電圧範囲を0Vまで拡張したタイプ。

2つ目は極小リモート温度センサーを備え、ホットスポット温度測定のハブとして機能するタイプです。これらのバリエーションにより、多様な設計要件への対応力とカバレッジが一層拡大します。

proteanTecsについて

proteanTecs は、高度なエレクトロニクス監視のためのディープデータ解析のリーディングプロバイダです。データセンター、自動車、通信、モバイル市場のグローバルリーダーから信頼を得ている同社は、生産現場からフィールドまで、システムの健全性とパフォーマンスのモニタリングを提供しています。 オンチップ・モニターによって生成される新しいデータに機械学習を適用することで、同社のディープデータ分析ソリューションは、比類のない可視性と、明確な対策を検討するための実用的な情報を提供し、新たなレベルの品質と信頼性を実現します。同社は2017年に設立、世界有数の投資家から支援を受けており、イスラエルを本社に、米国、インド、台湾にオフィスを構えています。