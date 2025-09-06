フェンディ、伊勢丹新宿店をリニューアルオープン！

フェンディ・ジャパン株式会社イメージ画像：実際と異なる場合がございます

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、2025年9月6日（土）「フェンディ 伊勢丹新宿店（所在地 :東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館4階） 」 をリニューアルオープンいたしました。

最新のグローバルコンセプトを導入したブティックは、ブランドのルーツである永遠の都ローマからインスピレーションを得てデザインされ、選び抜かれた材質と比類なきクラフツマンシップが、細部にまで発揮されています。今回のリニューアルではアートコンセプトを取り入れ、オープン時には「OEUFFICE（オフィス）」による特注テーブルや日本人アーティストの家田実香と鬼頭健吾の作品が設置され、空間に彩りを添えます。売り場面積69.5平方メートルの空間には、ブランドを代表するレザーグッズをはじめ、レディ・トゥ・ウェア、ファー、シューズ、アクセサリー、フレグランスなど、ウィメンズの豊富なラインナップでお客様をお迎えします。また、「フェンディ 伊勢丹新宿店」限定商品として、光沢が美しいシルク素材のブルゾンとスカーフのセットアップ、そしてイエローサテンにスパンコールやクリスタル、彫刻のようなミラーモチーフをコントラストカラーで立体的に刺繍した、ミディアムサイズの「マンマ バゲット（Mamma Baguette）」バッグが登場します。

イメージ画像：実際と異なる場合がございます

新たに生まれ変わった「フェンディ 伊勢丹新宿店」にて、フェンディの比類なきラグジュアリーと遊び心溢れる世界観をご体験ください。

・店舗名称：フェンディ 伊勢丹新宿店 / FENDI Tokyo Shinjuku Isetan

・リニューアルオープン日：2025年 9月 6日（土）

・住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館4階

・営業時間：午前 10時 ～ 午後 8時

「フェンディ 伊勢丹新宿店」限定商品

ブルゾン\588,500、スカート\327,800 ※税込み「マンマ バゲット」バッグ ミディアム\1,094,500（H18 W26.5 D8.5cm） ※税込み