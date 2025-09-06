TBS『THE TIME,』で紹介【小屋キットTINY】全国で代理店募集開始。既存事業や新規事業参入に最適です

株式会社ネオ・クラフト

株式会社ネオ・クラフト（本社：千葉県大網白里市、代表取締役：新原貴之）は、重機を使用しない現地組立式の『小屋キットTINY』がTBS系列の朝の情報番組『THE TIME,』で取り上げられたことをお知らせします。放送後、販売代理店の問い合わせが進み全国展開を加速しています。

メディア紹介実績

・2025年8月、TBS朝の人気番組「THE TIME,」のコーナー：マーケティング部にて10分間の特集放送（自社取り上げは2分弱）

・実際に原千晶アナウンサーと一緒に組立の様子を紹介、“誰でも短期間で建てられる”という強みを全国にアピールしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yn6wF8e3qJc ]

販売代理店の拡大と研修制度

・前回のプレスリリース発表以降、販売代理店問い合わせが増加。新規事業参入でも不安が無いよう本部主催の＜組立研修＞を実施しています。

現在の販売代理店は9月時点で10社

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本社（千葉県大網白里市）のファクトリーで開催れた組立研修には東北、関西、関東エリアから5社が参加。3時間の研修で床から屋根までの組立を覚えていただきました。

事前に＜組立動画マニュアル＞を配布済みなので皆様スムーズに作業を行っていました。

TBS「THE TIME,」で活用した小屋キットTINYビフォーアフタービフォー：組立前は何もない状態アフター：完成後の小屋キットTINY（4.2帖タイプ）原千晶アナウンサーと組立開始作業開始1時間でこの状態までに！

13時からスタートした小屋キット組立。原千晶アナウンサーと当社スタッフの計3人で行い、15時前には壁・屋根のパネルまで終了。翌日に外壁と屋根を設置し、2日間で完成しています。

販売代理店の募集について

小屋キットTINYの需要拡大にともない、全国で販売代理店を募集しています。

未経験からでも安心して参入できるよう、実物を使用した「組立研修」制度を導入。実際に施工を体験できるため、工務店はもちろん、新規事業としての導入もスムーズです。

◎販売代理店：小屋キットの組立が出来る事業主（法人・個人問わず）

◎販売代理店報酬、加盟金についてはinfo@neo-craft.bizへお問い合わせください。

人気のサイズは2.1×3.2-C（4.2帖）と2.1×4.5-C（5.8帖）2.1ｍ×3.2ｍ-C

住宅地でも設置が可能なサイズ4.2帖。軽自動車1台分のスペースです。

（価格）内装仕上げが無い標準仕様

：本体価格\1,472,000（税込）

2.1m×4.5m-C

部屋用途として人気がある5.8帖。乗用車1台分のスペースです。

（価格）内装仕上げが無い標準仕様

：本体価格\1,989,000（税込）

小屋キットTINYの特徴

・10平方メートル 以下で確認申請が不要！住宅と同じ工法で強度・耐久性があります

・外壁はShell-WALL(R)を採用（30年以上の耐久性）。塩害エリアでも使用可能な高耐久素材

・重機を使用しない人力での組立が可能なフルパネル化を実現。切断したりする必要がありません

・DIYが得意であれば2人で3日以内に完成可能

・物置小屋、セカンドハウス、趣味部屋、小店舗、宿泊棟、レンタルスペースなどに活用可能

・災害時の備蓄や避難小屋など

小屋キットTINYサイト→ https://koyakit-tiny.studio.site/

代表コメント

小屋キットTINYは、暮らし方を自由にするための新しい選択肢です。テレビでの紹介をきっかけに全国から多くの反響をいただきました。今後は研修制度を充実させ、より多くの販売代理店とともに日本中へTINYを広めていきたいと考えています。

各メディア様からの撮影・取材も歓迎しております。

会社概要

会社名：株式会社ネオ・クラフト

所在地：〒299-3201 千葉県大網白里市北今泉3696-157

代表者：代表取締役 新原貴之

事業内容：住宅フランチャイズS-CRAFT本部、小屋事業（小屋キットTINY）、住宅関連商品の開発・販売、注文住宅、戸建リノベーション

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ネオ・クラフト

広報担当：新原

TEL：0475-71-2528

E-mail：info@neo-craft.biz