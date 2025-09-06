セラピスト募集《Re:Touch（リ・タッチ）》プロジェクト始動

株式会社エルシア

業界の「報われなさ」に終止符を。株式会社エルシアが描く、新しい働き方とは？

全国18店舗の展開しているタイ古式＆バリニーズアロマ「Ladasia」

株式会社エルシア（本社：東京都町田市、代表取締役：三上雅之）は、セラピストの新たなキャリアを支援する《Re:Touch（リ・タッチ）》プロジェクトを始動しました。

「技術はある。でも、満たされない」

そんな思いを抱えてきた施術者に、“再構築”の機会を届けたい。

このプロジェクトは、経験者がもう一度“手”に誇りを持ち、長く安心して働ける場所をつくることを目的に立ち上げられました。

▼《Re:Touch（リ・タッチ）》プロジェクトの特設サイトはこちら

https://ladasia-lp.com/

■“頑張り損”がない評価制度。セラピストが主役になる働き方へ。

エステ・リラクゼーション業界では、「指名があっても単価が低い」「雑務が多すぎて施術に集中できない」「独立支援が口約束」など、多くの課題が残されたままになっているのが現状です。

そうした環境に疑問を抱いてきた株式会社エルシアは、これまでの慣習にとらわれず、セラピストの“働きやすさ”と“キャリアの未来”に向き合う制度設計を行ってきました。

《Re:Touch》プロジェクトでは

月給25万円保証＋売上の最大20％を歩合で支給

指名料は全額支給

セールス・SNS・撮影まで網羅したブランディング研修

人間関係のストレスを排除するチーム文化

スクール費全額会社負担＋タイ政府認定資格の取得支援

など、技術者の「報われたい」という想いを形にしています。

《収入例》

売上80万円、指名40回の場合

基本給200,000円＋歩合給160,000円＋指名料18,160円＝378,160円

■“最後の転職先”と呼ばれる環境を目指して。

年間休日122日以上、シフト柔軟、産休・育休・アニバーサリー休暇など、働きやすさにもこだわりが。

また、セラピスト保険加入や独立開業支援制度など、長く続けられるための土台もしっかり整っています。

代表の三上氏は、次のように語ります。

「《Re:Touch》は、もう一度“自分の施術人生”を信じたい人のためのプロジェクトです。 単なる転職ではなく、“手に誇りを取り戻す”ための再出発の場所になれば嬉しいです。」

■“この手で、もう一度誇れる未来を”。

《Re:Touch》は、終わった人のための場所ではなく、“まだ終われない”人のための場所です。

「もっと評価されたい」「もう一度、施術で生きていきたい」--

そんな想いを持つセラピストの新たな一歩を、エルシアは全力で応援します。

【会社概要】

会社名：株式会社エルシア

屋号：Ladasia（ラダシア）

所在地：東京都町田市原町田5-3-6クレールTP 201

代表者：代表取締役 三上 雅之

設立 ：2022年2月2日（直営店創業2013年）

事業内容：

タイ古式＆バリニーズアロマ「Ladasia」フランチャイズ本部の運営

リラクゼーションサロンの経営

店舗ビジネスの開業コンサルティング

会社HP ：https://ladasia.com/