コート専業ブランドとぬいぐるみの名門がコラボレーション。『100年コート』素材のトレンチコートを着た特別なテディベア、9月6日(土)発売

株式会社三陽商会

三陽商会が展開するコート専業ブランド「SANYOCOAT（サンヨーコート）」は、145年の歴史を持つドイツの最高級ぬいぐるみブランド「Steiff（シュタイフ）」とのコラボレーションによる商品「Steiff×SANYOCOAT テディベア ハウル」を9月6日(土)に全国8店舗および公式オンラインストアにて、100体の数量限定で発売いたします。

同商品は、「サンヨーコート」を代表する『100年コート』の高品質な生地や意匠を用い、テディベア用の衣装としてトレンチコートを再現。コートと同素材のキャップと、『100年コート』の裏地に使用する「三陽格子」柄のパンツを着こなした特別仕様のテディベアです。

■開発の背景

『100年コート』素材のトレンチコートを着た特別なテディベア「Steiff×SANYOCOAT テディベア ハウル」

本コラボレーションは、「シュタイフ」と「サンヨーコート」の長い歴史と確かな品質へのこだわりが共通することから実現しました。テディベアの歴史的トップブランド「シュタイフ」は、1880年の創業以来、職人の手による丁寧な製作と確かな品質、上質でかわいらしい世界観で人々を魅了してきました。一方、「サンヨーコート」は70年以上にわたり、生活者のニーズに対応したコートを提案し続け、特に『100年コート』に代表される世代を超えて受け継がれる製品づくりを追求しています。

■商品の特長

コラボレーション商品 「Steiff×SANYOCOAT テディベア ハウル」

本コラボレーション商品「Steiff×SANYOCOAT テディベア ハウル」は、「サンヨーコート」を代表する『100年コート』の高品質な生地や意匠を用い、テディベア用の衣装としてトレンチコートを再現(※)。コートと同素材のキャップと、同じく『100年コート』の裏地に使用する「三陽格子」柄のパンツを着こなした特別仕様のテディベアです。今回トレンチコートを着せた”テディベア ハウル”は、愛らしい表情とキャラメル色のカールのかかったモヘヤ素材による上質な質感が魅力で人気のテディベア。

「Steiff×SANYOCOAT テディベア ハウル」は、時代や世代を超えて永く愛される商品を作り続ける両ブランドの伝統と世界観が融合した特別な逸品として、愛好家の方や良質なものづくりを愛する方々に向けてご提案いたします。

※「Steiff×SANYOCOAT テディベア ハウル」のトレンチコート・キャップ・パンツは、「シュタイフ」関連企業の取引工場にて生産

※トレンチコート、キャップ、パンツはいずれも着脱可能

コラボレーション商品

「Steiff×SANYOCOAT テディベア ハウル」 製品のポイント

１.上質なものづくりにこだわるコート専業ブランドとドイツ最高級ぬいぐるみブランドのコラボレーション

２.「サンヨーコート」を代表する『100年コート』の高品質な表地素材を使用したトレンチコートとキャップを着用

３.『100年コート』の裏地に用いるオリジナルのチェック柄「三陽格子」柄のパンツを着こなした特別仕様

■商品概要

Steiff×SANYOCOAT テディベア ハウル

商品名：Steiff×SANYOCOAT テディベア ハウル

（カナ表記：シュタイフ×サンヨーコート テディベア ハウル）

税込価格：\88,000

サイズ：26cm

主要素材：「テディベア本体」モヘヤ

「トレンチコート 表地」綿100％

（耐久はっ水性あり）

色展開：ベージュの1色

当社品番：T1Y01-015

販売数：100体の数量限定

発売日：2025年9月6日(土)

■「Steiff×SANYOCOATテディベア ハウル」販売店舗

本コラボレーション商品「Steiff×SANYOCOAT テディベア ハウル」は、「サンヨーコート」の展開売場8店舗、及び三陽商会公式オンラインストア「SANYO ONLINE STORE」内の「サンヨーコート」ブランド公式サイト＆ストアをはじめ、一部の百貨店・商業施設において期間限定店舗にて販売いたします。

１.店舗 「サンヨーコート」売場

・SANYO ESSENTIALS 日本橋高島屋Ｓ.C. 店（新館３階） 東京都中央区

・SANYO ESSENTIALS 大丸東京店（６階） 東京都千代田区

・SANYO ESSENTIALS ジェイアール名古屋タカシマヤ店（６階） 愛知県名古屋市中村区

・SANYO ESSENTIALS 阪神梅田本店（4階） 大阪府大阪市北区

・三陽山長 東京ミッドタウン日比谷店（２階） 東京都千代田区

・三陽山長 粋 東京ミッドタウン八重洲店（１階） 東京都中央区

・三陽山長 ミッドランドスクエア（3階） 名古屋市中村区

・三陽山長 粋 グラングリーン（南館2階） 大阪府大阪市北区

ほかポップアップショップ展開店舗 掲載ページ URL https://store.sanyo-shokai.co.jp/blogs/pages/sc-shoplist

２.E C

・「サンヨーコート」ブランド公式サイト＆ストア https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/sanyocoat

■シュタイフ紹介

左耳のボタンとタグ「ボタン・イン・イヤー」がトレードマークのシュタイフは、1880年に世界で初めてぬいぐるみ玩具を作り、テディベアを誕生させたドイツのブランドです。創業以来、妥協のないものづくりの精神は今も受け継がれ、赤ちゃんから大人のコレクターやセレブまで、世界の様々な世代の人々から愛され続けています。

https://www.steiff.co.jp

■サンヨーコートについて

70年を超える歴史を持ち、「伝統と革新」「日本製」「こだわりの品質」をキーワードに、時代や世代を超えて永く愛される商品を作り続けるコート専業ブランド。手入れをしながら、時代や世代を超えて受け継がれることを目指し、「いいものを永く、大切に使う日本人らしい文化」を発信していきます。

https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/sanyocoat

■「100年コート」について

『100年コート』は、コート専業ブランドの「サンヨーコート」が “世代を超えて永く愛されるコート” を目指し、ものづくりへのこだわりを体現した2013年より展開している日本製のコートです。トレンチとバルマカーンという普遍的なスタイルにフォーカスし、表地は高品質なギザコットンで織られたギャバジン素材に耐久はっ水機能をもたせています。生地調達から縫製までの全てを国内で行い、56年間コートを作り続けている日本でも類を見ないコート専業工場である当社自社工場「サンヨーソーイング 青森ファクトリー(青森県七戸町)」で丁寧に縫製しています。

https://store.sanyo-shokai.co.jp/blogs/pages/sanyocoat-100nencoat



以上