世界に類を見ない「新しい概念の宝石」「2色珠ブレスレット」Makuakeにてプロジェクトスタート！ 40種類の天然石から2つを選び、自分だけの宝石を身につける 。

株式会社RAIN

■ 世界に類を見ない「新しい概念の宝石」

「2色珠」は、世界に類を見ない “新しい概念の宝石” です。

40種類の天然石から2つを選び、金継ぎのようにひとつに接合することで誕生します。

天然石の持つ色合いや意味を自由に組み合わせられるため

推し活アイテム

お守り、スピリチュアル

誕生石を合わせた記念

コンセプトカラーの表現

など、宝石の枠を超えた“新しい体験”を提供します。

組み合わせはなんと 1,600通り以上。世界にひとつだけの宝石が完成します。

■ ブレスレットで身近に

今回のプロジェクトでは、この2色珠をブレスレットとして身につけられる仕様にしました。

シンプルで普段使いしやすいデザインだからこそ

「推しをそっと身につける」

「日常のお守りにする」

といった自然な楽しみ方が可能です。

■ 価格と販売期間

「2色珠ブレスレット」は 6,800円（税込）～。

プロジェクトは 2025年9月末までの限定販売 となります。

■ 今後の展望

株式会社RAINでは、2色珠を起点に“宝石の新しい概念”を発信し続け、ジュエリーに限らず、記念品や法人向けOEMなど幅広い展開を予定しております。

法人様向け2色珠OEMはこちらから(https://note.com/raindrop_/n/n9f2b4cd27e9d)

