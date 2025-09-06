世界に類を見ない「新しい概念の宝石」「2色珠ブレスレット」Makuakeにてプロジェクトスタート！ 40種類の天然石から2つを選び、自分だけの宝石を身につける 。
プロジェクトページはこちら
https://www.makuake.com/project/2shokudamabl/
■ 世界に類を見ない「新しい概念の宝石」
40種類の天然石から2つを選び、金継ぎのようにひとつに接合することで誕生します。
天然石の持つ色合いや意味を自由に組み合わせられるため
推し活アイテム
お守り、スピリチュアル
誕生石を合わせた記念
コンセプトカラーの表現
組み合わせはなんと 1,600通り以上。世界にひとつだけの宝石が完成します。
■ ブレスレットで身近に
シンプルで普段使いしやすいデザインだからこそ
「推しをそっと身につける」
「日常のお守りにする」
といった自然な楽しみ方が可能です。
■ 価格と販売期間
プロジェクトは 2025年9月末までの限定販売 となります。
■ 今後の展望
株式会社RAINでは、2色珠を起点に“宝石の新しい概念”を発信し続け、ジュエリーに限らず、記念品や法人向けOEMなど幅広い展開を予定しております。
法人様向け2色珠OEMはこちらから(https://note.com/raindrop_/n/n9f2b4cd27e9d)
所在地：〒111-0034 東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階
担当：石川
TEL：03-6284-7200
Email：rainrain20151111@gmail.com