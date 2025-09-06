頂上決戦ついに王者決定！空のモータースポーツ「AIR RACE X・エアレースエックス」2025最終戦 結果速報｜大阪うめきたで歴史的一戦

AIR RACE X(c) AIR RACE X

初のシリーズ連覇に挑む室屋義秀選手（日本／LEXUS PATHFINDER AIR RACING）、その背中を追う挑戦者パトリック・デビッドソン選手（南アフリカ／Team 77）、そして新星アーロン・デリュー選手（オーストラリア／Aarron Deliu Racing）の三人が、順位を目まぐるしく入れ替えながら緊迫の戦いを繰り広げた2025年シーズン――三強がしのぎを削ったその戦いは、ついに大阪・うめきたでの最終戦で決着を迎えました。

開幕戦：パトリック選手が初戦を制す

4月に行われた第1戦（福島リモート）では、予選でパトリック選手が1位、室屋選手が2位。決勝でも同順位となり、パトリック選手が開幕戦を制しました。室屋選手は2位発進、デリュー選手は初出場ながら5位に入り、ルーキーとして強烈な印象を残します。

第2戦：室屋選手が首位奪還

続く第2戦（INFINITE SKY、7月）では、予選でデリュー選手が1位という大躍進を果たし、室屋選手が2位、パトリック選手が3位という結果に。準決勝で室屋選手がパトリック選手を破ると、決勝でもデリュー選手を抑えて今季初優勝。デリュー選手が2位、パトリック選手が3位となり、シリーズランキングは室屋選手が首位、パトリック選手が2位、デリュー選手が3位に浮上。この時点で、年間王者を争う“三つ巴”の様相が一気に高まります。

最終戦：パトリック選手が逆転で年間王者に

迎えた最終戦（大阪・うめきた）は、予選から白熱。デリュー選手が1位、室屋選手が2位、パトリック選手が3位。

予選結果

決勝トーナメントの準決勝では、第2戦に続き室屋選手とパトリック選手が直接対決。この大接戦を制したパトリック選手は、決勝でデリュー選手との一騎打ちも制し、最終戦優勝と同時にシリーズランキング首位を奪還。見事、2025年シーズン年間チャンピオンの座に輝きました。

最終戦 公式結果

1位（28pt）：パトリック・デビッドソン（Team 77）

2位（26pt）：アーロン・デリュー（Aarron Deliu Racing）

3位（20pt）：室屋義秀（LEXUS PATHFINDER AIR RACING）

4位（12pt）：マルティン・ションカ（Red Bull Team Sonka）

5位（10pt）：エマ・マクドナルド（Beyond Gravity）

6位（8pt）：ミカ・ブラジョー（#11 Racing）

7位（6pt）：フアン・ベラルデ（Team Velarde）

8位（4pt）：ペトル・コプシュタイン（Kopfstein Racing）

2025シリーズ 最終順位

1位（79pt）：パトリック・デビッドソン（Team 77）

2位（73pt）：室屋義秀（LEXUS PATHFINDER AIR RACING）

3位（62pt）：アーロン・デリュー（Aarron Deliu Racing）

4位（40pt）：マルティン・ションカ（Red Bull Team Sonka）

5位（22pt）：エマ・マクドナルド（Beyond Gravity）

6位（22pt）：フアン・ベラルデ（Team Velarde）

7位（20pt）：ペトル・コプシュタイン（Kopfstein Racing）

8位（20pt）：ミカ・ブラジョー（#11 Racing）

▶大会公式結果はこちら(https://www.airracex.com/ja/results/race3-results/)からご覧ください。

▶最終戦・予選放送

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=6H-UFM5JAes ]

▶最終戦・決勝トーナメント放送

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lqDPjIZXpzk ]

開催概要

■ 大会名称：エアレースX2025 積水ハウス 大阪うめきたデジタルレース

in グラングリーン大阪&グランフロント大阪

■ 日 程：2025年9月6日（土）11時～18時

■ 開催場所：【AR観戦会場】グラングリーン大阪（うめきた公園)

グランフロント大阪（うめきた広場)

【連携パブリックビューリング会場】

大阪・関西万博夢洲会場内・ポップアップ北ステージ

■ 観戦方法：AR観戦（STYLYアプリを使用／公式観戦エリアにて体験可能）

公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@AIRRACEX)での配信

■ 主 催：AIR RACE X / AIR RACE X 2025大阪大会実行委員会

■ 共 催：グラングリーン大阪・グランフロント大阪

■ タイトルパートナー：積水ハウス株式会社

■ ゴールドパートナー：LEXUS

■ ブロンズパートナー：株式会社フジタ

■ XRアライアンスパートナー：株式会社STYLY（スタイリー）

■ クールスポットパートナー：ダイキン工業株式会社

■ メディアパートナー：株式会社クロスアーキテクツ（MetaStep Magazine)

■ 後 援：FM802

