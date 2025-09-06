【将棋×フィットネス×受験】サクセスケア9月セミナー定員拡大のお知らせ

サクセスケア

サクセスケア（東京都中央区および群馬県太田市、代表：青木秀晃）は、2025年9月に実施予定のオンラインセミナー2件について体制拡充に伴い定員を従来の50名から90名に拡大したことをお伝えいたします。

対象セミナー

- 「競技と受験」 9月14日（日）午前9:00～午前11:30- 「合格に向けコンディションを整える運動」 9月23日（火・祝）14:00～15:00

1. 「競技と受験」 9月14日（日）午前9:00～午前11:30

競技と受験の共通点や関係、競技がもたらす学習・受験への寄与について取り上げます。

そして特別講師として将棋棋士・群馬大学医学部医学科の獺ヶ口笑保人先生をお招きし「将棋と受験の相互作用」について語っていただきます。

特別講師：

獺ヶ口 笑保人 先生（将棋棋士 群馬大学医学部医学科）

テーマ「将棋と受験の相互作用」

講師：

伊藤 美幸 先生（株式会社mimococo 代表取締役）

青木 秀晃（サクセスケア 代表）

日時：2025年9月14日（日）午前9:00～午前11:30

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

定員：90名（50名から拡大）

＊フィットネスの実技もありますので動きやすい服装での参加を推奨いたします

お申込方法：

下記お申込フォームからお申込みください。

お申込フォーム(https://forms.gle/qctgiBv4chF63WQS9) （オンラインセミナー「競技と受験」(https://successcare.info/seminar250914/)）

プレスリリースリンク：

【9/14（日）AM】将棋棋士＆医学生の獺ヶ口笑保人先生が登壇 サクセスケア オンラインセミナー「競技と受験」開催のお知らせ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000118714.html)

2. 「合格に向けコンディションを整える運動」 9月23日（火・祝）14:00～15:00

＊本セミナーは株式会社mimococo（東京都墨田区、代表取締役：伊藤美幸）様との共催となります

運動がもたらす、学習および試験での効率・パフォーマンス向上の効果について取り上げるほかフィットネスの実技も行います。

講師：

伊藤 美幸 先生（株式会社mimococo 代表取締役）

青木 秀晃（サクセスケア 代表）

日時：2025年9月23日（火・祝）14:00～15:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

定員：90名（50名から拡大）

＊フィットネスの実技もありますので動きやすい服装での参加を推奨いたします

お申込方法：

下記お申込フォームからお申込みください。

お申込フォーム(https://forms.gle/YpGxocnyKzsiu6oLA) （オンラインセミナー「合格に向けコンディションを整える運動」(https://successcare.info/seminar250923/)）

プレスリリースリンク：

【9/23（火・祝）PM 動きやすい服装で】体を動かし合格をつかむ！ サクセスケア オンラインセミナー「合格に向けコンディションを整える運動」開催のお知らせ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000118714.html)

注意事項

内容はやむを得ず予告なしに変更となる場合がございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

サクセスケアの紹介

代表：青木秀晃

所在地：東京都中央区、群馬県太田市 ＊ほか提携している学習塾内、スタッフの住所地等で業務を行っております

URL：https://successcare.info/

サクセスケアは、受験生や社会人ほか多くの方の力を出し切らせるため幅の広いサポートを提供いたします

本件に関するお問い合わせ先

サクセスケア お問い合わせ・メッセージフォーム(https://successcare.info/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/)

（検索キーワード"サクセスケア メッセージ"）