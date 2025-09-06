日本最大級のコスプレイベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」企画発表第1弾～9月5日17時からチケット発売開始～

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ、豊島区、株式会社サンシャインシティ、株式会社アニメイト、株式会社ハコスタが参画する池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会は、「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」（開催：2025年10月24日～26日）にて実施する企画情報の第1弾を、以下の通りお知らせします。

あわせて、2025年9月5日（金）17時より、各種チケットの発売を開始します。

┃企画情報

☑ メインステージ

中池袋公園に設置するメインステージにて、自慢のコスプレをランウェイで披露する「ニコニココスプレクション」やお子さんと一緒に参加できる「親子でハロウィン」、新企画としてコスプレを通じて出会った夫婦が出演する「新コスさんいらっしゃい！」など、様々な企画を実施します。

■日時：10月25日（土）・26日（日）

■場所：中池袋公園

☑ 池ハロナイト

「池ハロナイト」では、サンシャイン広場と展示ホールに加えて新たに地下駐車場を会場とし、撮影会や交流を楽しめます。展示ホール内のステージでは、昨年に引き続き、じゃんけん・カラオケ・腕相撲大会などを開催するほか、同ホール内には撮影用のバックペーパーや休憩・交流エリアを設置予定です。

■日時：10月24日（金）16時30分～22時30分

■場所：池袋・サンシャインシティ

☑ 池ハロコスプレパレード2025

池袋の大通りを一時的に歩行者優先道路とし、約400名のコスプレイヤーが街を練り歩きます。参加の詳細は後日お知らせします。

■日時：10月25日（土）

■場所：後日公開

☑ ガチ撮影エリア Powered by キヤノンマーケティングジャパン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社の協力のもと、最新機種を含むカメラとレンズを借りて、人気コスプレイヤーを撮影する体験ができます。さらに、EOS VR SYSTEMでコスプレイヤーのVR写真を撮影できる「ガチVR写真撮影エリア」も展開します。参加コスプレイヤーなど詳細は後日お知らせします。※各体験にはCanon IDの登録が必要です。

■日時：10月25日（土）・26日（日）

■場所：イケ・サンパーク

☑ We Are FLAI

台湾発AIチャットアプリ「FLAI（フライ）」のブースとして、個性豊かなオリジナルキャラクターとアニメ・創作・テクノロジー・語学学習など様々なテーマで自由に対話を楽しめます。

■日時：10月25日（土）・26日（日）

■場所：イケ・サンパーク

☑ 専門スクール VANTAN ハロウィン企画

10月26日（日）中池袋公園のメインステージにて、バンタンコスプレ部によるスペシャルパフォーマンス「Cosplay Partner Stage」が披露されます。また、イケ・サンパークのブースでは、ハロウィンにピッタリな傷メイクやタトゥーシールを無料で体験できます。

[Cosplay Partner Stage]

■日時：10月26日（日）

■場所：中池袋公園・メインステージ

[傷メイク・タトゥーシール]

■日時：10月25日（土）・26日（日）

■場所：イケ・サンパーク

☑ コスプレイヤーのお役立ちアイテム！森永ｉｎゼリープレゼント！

コスプレをしていても片手で手軽にエネルギー補給ができる「森永ｉｎゼリー」を来場者にプレゼントします。 ※無くなり次第終了となります

■日時：10月25日（土）・26日（日）

■場所：池袋・サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F展示ホールA女性更衣室前

☑ LIVE DAM WAO!カラオケ採点チャレンジ

第一興商のブースでは、昨年に引き続き透明カラオケが登場。コスプレをしながらカラオケが楽しめる企画を実施します。

■日時：10月25日（土）・26日（日）

■場所：中池袋公園

☑ 鳴潮・共鳴ハロウィン

オープンワールドアクションRPG『鳴潮』のブースとして、ハロウィンテーマのフォトスポットで同作登場キャラクターに扮したコスプレイヤーとの写真撮影が楽しめるほか、来場ノベルティーの無料配布を行います。

■日時：10月25日（土）・26日（日）

■場所：イケ・サンパーク

☑ アニメメメイケブクロ HALLOWEEN SPECIAL

関西を中心に展開するアニソンエンターテイメントプロジェクト「アニメメメ」を池袋ハロウィンコスプレフェスと同時開催します。コスプレイヤーによるダンスやアニソンDJのほか、日本のサブカルチャー楽曲を中心にランダムで流れる曲に合わせてみんなで踊り・円陣・オタ芸・コールなどを楽しむ「アニソンランダムダンス」を実施します。スペシャルゲストとして、赤飯とアナタシアの出演が決定しました。

■日時：10月25日（土)12時～21時

■場所：池袋harevutai

【その他企画一覧】

池ハロ専用IKEBUS / 池ハロ2025”まちキレイ”プロジェクト / 池ハロカメラ部 / コスプレドック /

自作コスプレアイテム体験コーナー / コスプレギャザリング / 池ハロ2025×#コンパスカフェ /

ハロウィンスタンプラリー ほか

■企画詳細はこちら→ https://ikebukurocosplay.jp/(https://ikebukurocosplay.jp/)

┃チケット情報

9月5日（金）17時より、「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」各種チケットの発売を開始します。池ハロナイトを含む「プレミアム3DAYSチケット」は、荷物置き場の夜間預かりや、受付した翌日以降は並ばずに更衣室、荷物置き場、撮影に直行ができるほか、「プレミアムチケット」の5つの特典が付いています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/776_1_b6e32b3042b2007d012ca60d523e60c3.jpg?v=202509060525 ]

※中高生カメラマンチケットは中学生・高校生限定のチケットになります

※豊島区在住のお子様は本人確認証のご提示で参加料無料

※未就学児無料

＜「プレミアムチケット」の5つの特典＞

特典１：更衣室利用時間が8時45分～18時（一般チケットの更衣室利用開始は11時～）

特典２：ホスピタリティエリアの利用が可能

特典３：配信スペース＆充電スペースの利用が可能

特典４：コスプレドックを優先利用することが可能

特典５：「池ハロ専用IKEBUS」へ乗車することが可能

■チケットの詳細・購入はこちら→ https://ikebukurocosplay.jp/ticket/(https://ikebukurocosplay.jp/ticket/)

┃「池袋ハロウィンコスプレフェス2025 Powered by dwango」開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/776_2_1d5f45ae7d114ca624a6e8f248fe9a15.jpg?v=202509060525 ]