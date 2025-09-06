新キャラクターも登場のキービジュアル第1弾を公開！主題歌はぷにぷに電機が担当！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、アニメ『コアラ絵日記』を2025年10月2日(木)よりアニメ『コアラ絵日記』公式YouTubeチャンネルにて配信する。さらにキービジュアル第1弾＆キービジュアル紹介動画を公開。主題歌はインターネットを中心にマルチに活動するぷにぷに電機に決定した。

新キャラクターも登場！秋の紅葉をテーマにしたキービジュアル第1弾を公開！

キャラクターデザイン・原千遥の描き下ろしによるアニメ『コアラ絵日記』のキービジュアル第1弾＆キービジュアル紹介動画が公開！コアラさんに加えて、新たにぬいぐるみのくまちゃん、コアラさんのお友達のカラスさん、エミューさん、ハリネズミさんが登場！レジャーシートを広げて、みんなで仲良く紅葉を楽しむ様子を描いている。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jnSt-yJxigA ]

アニメ『コアラ絵日記』キービジュアル第1弾

そしてアニメ『コアラ絵日記』の配信開始日が2025年10月2日(木)に決定した。10月2日以降の毎週木曜日20時よりアニメ『コアラ絵日記』公式YouTubeチャンネルにて最新話を配信する。

＜配信媒体＞

アニメ『コアラ絵日記』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@anime_koalas_diary

＜配信日時＞

2025年10月2日より毎週木曜日20時00分 配信

主題歌はぷにぷに電機の『虹と』に決定！コメントも到着！

アニメ『コアラ絵日記』の主題歌情報を公開！主題歌アーティストはインターネットを中心に活動する作詞家、作曲家、歌手、音楽プロデューサーのぷにぷに電機。主題歌はぷにぷに電機が作品のために書き下ろした『虹と』となり、編曲はKan Sanoが手掛ける。ぷにぷに電機からのコメントも到着した。楽曲は10月3日(金)より配信開始となる。

主題歌：ぷにぷに電機 feat. Kan Sano『虹と』

作詞：ぷにぷに電機 作曲：ぷにぷに電機/Kan Sano 編曲：Kan Sano

2025年10月3日(金) 配信

ぷにぷに電機

《アーティストコメント》

こんにちは、ぷにぷに電機です。

この度、とっても嬉しいことに『コアラ絵日記』の主題歌として『虹と』を書き下ろしにて提供させていただきました。

作品を読んで何度も泣いてしまったのですが、編曲にKan Sanoさんをお招きして、ゆあみ先生の原作から受け取ったそのハートフルな切なさを、歌詞にもやわらかなシンセにもぎゅっと詰め込んでいます。

アニメと一緒に是非是非お楽しみくださいね。

《ぷにぷに電機 プロフィール》

インターネットを中心に活動する作詞家、作曲家、歌手、音楽プロデューサー。JazzやBossa nova、Latinをルーツとしたプライベートな楽曲を制作する一方、様々なアーティストとのコラボレーションにより、J-POP、City Pop、Future Bass、FunkotやBreak Coreなどジャンルを越えた音楽を生み出している。コンセプチュアルなEPを数多く企画・制作するほか、PlayStation(R)Lineup Videoやbeatmania IIDX、DEEMO IIなどCMおよび音楽ゲームなどへの楽曲提供、クラフトビールやスペシャルティコーヒーとのコラボも行う。ハードウェアデザイナー/クリエイティブディレクターのメチクロとともに”インナーウォッシュ”Podcast「LAUNDRY 4:00AM」配信中。

《キャスト》

コアラさん 内田彩

《スタッフ》

原作 ゆあみ（「コアラ絵日記」KADOKAWA刊）

監督 加戸誉夫

キャラクターデザイン 原千遥

主題歌 『虹と』ぷにぷに電機 feat. Kan Sano

制作 studio MOTHER

《マルシー表記(アニメ)》

(C)ゆあみ・KADOKAWA／コアラ絵日記

《公式SNS》

アニメ公式YouTube

https://www.youtube.com/@anime_koalas_diary

アニメ公式サイト

https://koalas-diary.com

アニメ公式X

https://x.com/koalasdiary_PR

アニメ公式Instagram

https://www.instagram.com/anime_koalas_diary

ゆあみ（コアラ絵日記）公式X

https://x.com/koalaenikki