司法書士法人永田町事務所が「会社設立相談会」を開催、書籍『一人一法人時代の会社の作り方』刊行記念企画第５弾

司法書士法人永田町事務所

司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、『司法書士が全部教える「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】【実践編】』（ゴールドオンライン新書）刊行記念企画第５弾として、会社設立をテーマとしたオンライン相談会を2025年９月８日（月）に開催いたします。

副業解禁やフリーランスの増加を背景に、「いつ法人化すべきか」「設立に必要な手続きは何か」といったご相談が増えています。本相談会では、司法書士が参加者の状況に応じて、会社設立・法人化に関する実務的なポイントを直接アドバイスします。



相談会概要

日時：2025年９月８日（月） ９:３０～

形式：Zoomオンライン開催

対象：起業を検討している方、副業会社員、将来的に法人化を考えている方

参加費：無料（要事前申込）過去セミナー参加者優先、お一人様３０分

申込方法：information@asanagi.co.jp までメール

著書情報

『司法書士が全部教える「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】【実践編】』

著者：加陽麻里布

出版社：ゴールドオンライン新書

基本編：会社設立の流れや法人化のメリット・デメリットを整理

実践編：設立後に必要な登記・事業承継・株式承継などを解説

▼Amazon販売ページ

基本編：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMHTH7WN

実践編：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7FJGHC

背景

司法書士が全部教える「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】司法書士が全部教える「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】

司法書士法人永田町事務所は、商業登記に特化した専門事務所として、多数の会社設立をサポートしてきました。書籍出版やセミナー・相談会を通じ、経営者や起業希望者に最新の知識を発信し、安心して起業・法人化できる環境づくりを進めています。

司法書士法人永田町事務所グループについて

司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記を専門とし、制度改正や最新の実務に対応しています。

グループ会社では、ストックオプション、リーガルアドバイザリー、そして今回のフィナンシャル・アドバイザリー分野に至るまで、総合的に企業を支援する体制を構築しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

司法書士法人永田町事務所

担当：加陽 麻里布

TEL：03-6659-2314

Email：information@asanagi.co.jp

問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/

▼ウェブサイト（千代田区・商業登記専門）

https://asanagi.co.jp/

▼英語サイト（渉外登記・外国法人・日本支店・日本支社設立業務など）

https://asanagi.co.jp/en/

