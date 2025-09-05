リーガルテック社、“知の資産を守り、活かす” AIエージェント基盤「Tokkyo.Ai」×セキュア研究データ基盤「AI孔明 on IDX」提供開始

リーガルテック株式会社

2025年9月5日 リーガルテック株式会社（本社：東京都、代表取締役：佐々木 隆仁）は、研究機関・企業の知的財産創出と活用を加速するため、AIエージェント基盤「Tokkyo.Ai」とセキュア研究データ基盤「AI孔明 on IDX」を統合した知財DXソリューションの提供を開始しました。

この新しい基盤は、発明の種の発見から特許出願・管理・技術移転までをAIが一貫支援する国内初のシステムであり、既に複数の国内トップクラス研究機関で試験導入が進んでいます。

■ 背景：増え続ける知財業務負荷と、研究データの証跡性問題

研究開発の現場では、日々大量の実験データ、解析結果、技術メモが生まれています。しかし、

・ 新たな発明発掘・発明抽出に時間や労力が膨大にかかる

・ 出願前の先行技術調査の長時間化

・ 膨大な文献・特許情報の整理負担

・ 研究ノートの証拠性確保の難しさ

・ 技術移転・ライセンス候補の探索効率の低さ

といった課題が積み重なり、特許出願のタイミング遅延や、貴重な発明が埋もれるケースも少なくありません。

■ ソリューション概要

本ソリューションは以下の2つのコアを組み合わせて構築されています。

1. AIエージェント基盤「MyTokkyo.Ai」

・ 研究メモや実験記録をアップロードするだけで、関連特許・論文を即座に検索・比較

・ 先行技術との差異や新規性ポイントを自動整理し、出願書類のドラフト作成を支援

・ 特許マップを自動生成し、研究テーマごとの知財戦略立案を高速化

2. セキュア研究データ基盤「AI孔明 on IDX」

・ 実験データ・解析結果・設計図・動画などをセキュアに保存

・ 保存されたデータから新たな発明を抽出/発掘

・ 改ざん防止・アクセス履歴管理・バージョン管理を標準搭載

・ 共同研究や委託研究でも安全にデータ共有可能

■ 導入効果（既存導入事例からの成果）

既に複数の大型研究プロジェクトで導入され、以下の効果が確認されています。

・ 先行技術調査時間を50%以上削減

・ 出願書類作成期間を平均30%短縮

・ 電子研究ノートの完全証跡化により、係争・監査対応力を向上

・ 技術移転部門でのライセンス候補特許抽出時間を3分の1に短縮

これにより、研究者はより多くの時間を発明・開発そのものに充てることが可能になっています。

■ 主なユースケース

1. 基礎研究から応用研究までの知財戦略立案

2. 共同研究プロジェクトでの研究データ証跡管理

3. 技術移転部門でのライセンス候補抽出・企業マッチング

4. 出願前の侵害回避調査・国際出願戦略サポート

MyTokkyo.Aiは、難しい特許検索を簡単に行うことができる「特許特化生成AI」。

活用事例１：特許あるいは発明メモをアップロードし、用途のバリエーションを５秒でリストアップ活用事例２：技術概要を入力し、類似する特許を5秒でリストアップ活用事例３：技術を起点とした提携先企業を5秒でリストアップ

■ MyTokkyo.Aiについて：https://www.tokkyo.ai/pvt/

AI孔明は、雑多なファイルから発明の整理を得意とする。

システムプロンプトで均一処理をすることも可能なため、自身だけでなく、他者から共有されたファイルに対しても均一処理が可能。

■ AI孔明 on IDXについて：https://www.idx.jp/ai/

■ 今後の展開

本ソリューションは、国内の研究機関・企業R&D部門・大学など、知財と研究データ管理が重要な全ての組織に展開予定です。特に、産学連携や国際共同研究において、証跡性・セキュリティ・スピードの三拍子を揃えた基盤として活用が期待されます。

「知財創出と活用のスピードを10倍に。日本発の研究力を世界へ。」

本発表をきっかけに、より多くの研究者・知財部門担当者の皆様に、新しい知財DXの形を体感いただければ幸いです。（※本リリース文中の事例は特定機関を示すものではありません）

会社概要

会社名: リーガルテック株式会社

設立: 2021年3月

資本金：3億8,000万円（資本準備金含む）

代表取締役社長： 佐々木 隆仁

所在地: 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル４F

URL: https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPPro」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供