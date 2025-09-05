取次代理店への成果報酬の累計支払額が1,000万円を突破

株式会社on the bakery

マーケティング支援と独自SaaSを開発・提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、当社が運営する取次代理店（紹介パートナー）制度における成果報酬（紹介料）の累計支払額が1000万円を突破したことをお知らせします。

本制度は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」の導入に関心をお持ちの企業をご紹介いただく仕組みで、ご紹介後の商談から契約、導入後のサポートまで当社が一貫対応しています。紹介パートナーは初期費用やノルマなく、紹介に専念できる点をご評価いただき、広告代理店、制作会社、コンサルタント、フリーランスの皆様を中心に活用が広がっています。

※数値は2025年9月3日現在、当社集計。

1000万円突破の背景

代表コメント

- 「紹介するだけ」で始められる参画のしやすさパートナーは見込み企業をご紹介いただくだけ。以降の商談・契約・導入支援は当社が担当し、成約時に成果報酬をお支払いします。- 既存ビジネスとの高い親和性Web制作／広告運用／SNS運用など、既存サービスの提案拡張やアップセルに活用しやすく、少ない負荷で追加収益を得られます。- 再現性のある導入効果「クロワッサン」は、リード獲得・再エンゲージメント・CVR改善・1stパーティデータ取得を同時に狙える施策設計が可能。「率と量」の両面で成果に直結することがパートナー提案の後押しになっています。「紹介パートナーの皆様との『共創』が着実に成果へつながっています」

「クロワッサン」は「手軽さ×ワクワク」で、提案側にも導入側にもメリットが大きいプロダクトです。今後も制度面・支援面の拡充を進め、パートナーの皆様とともに、より多くの企業のマーケティング成果の最大化に貢献してまいります。── on the bakery 代表取締役 井戸 裕哉

取次代理店（紹介パートナー）制度 概要

- 対象：広告代理店、制作会社、コンサルタント、フリーランス、メディア運営者 ほか- 内容：見込み企業のご紹介のみで参画可能。以降の商談～契約～導入支援は当社が対応- 成果報酬：成約時に紹介料をお支払い（詳細条件は個別ご案内）- 費用／ノルマ：初期費用なし、契約期間・販売ノルマなし- サポート：最新事例・成功パターンの共有、サポート・改善提案、パートナー交流機会の提供

※事前に取次代理店契約書の締結が必須です。

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ／診断／アンケートを作成できるマーケティングツールです。

SNSやLINEとの連携はもちろん、Webサイト・LP・広告・店頭QR・メールなど多様な導線にも対応し、リード獲得と1stパーティデータの収集・活用を実現します。CDP／MA／CRM等との連携により、施策の即時改善と成果最大化を支援します。

今後の展開

パートナー制度の報酬設計・共催施策・素材提供をさらに強化し、紹介から成約までのリードタイム短縮とパートナー収益機会の最大化を図ります。あわせて、地方企業・中堅中小企業への導入支援を加速し、マーケティングのオープン化を進めます。

注意事項

- ご紹介にあたり、パートナー様が第三者（媒体・アフィリエイター・コンサルタント等）と事前に取り決めたパートナー制度（成果報酬・手数料・紹介料 等）がある場合、当該第三者へのお支払いはパートナー様の責任で実施をお願いいたします。- 弊社からの成果報酬のお支払いはパートナー様宛のみとなります。二重払い防止・条件整合のため、事前に各取り決め内容のご確認をお願いします。クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社on the bakery

広報担当：佐藤

E-mail：satou@onthebakery.co.jp