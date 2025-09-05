近日公開｜MOLESKINEとMIYAKE DESIGN STUDIOが共創した、新たなデザインツール「NOTE-A-NOTE」

モレスキン ジャパン株式会社

Moleskine Srl（所在：ミラノ・イタリア）はMIYAKE DESIGN STUDIOとともに、新たなデザインツール「NOTE-A-NOTE」を近日発売いたします。本製品は両社の共同創作により誕生し、世界各地のモレスキンおよびISSEY MIYAKEの店舗にて展開予定です。

クリエイティビティを尊重する哲学に共鳴した両社は「紙に書き記す」という創造の源泉に改めて着目しました。デジタル化が進む現代においても、名刺に象徴されるように紙の文化は今もなお日本に色濃く根付き、人と人との出会いを深める大切な役割を果たしています。「NOTE-A-NOTE」はこの文化にインスパイアされ、カードケースとノートブックを一体化させました。出会いの場での第一印象を自分のスタイルで書き留められるようにデザインされた新しい発想のアイテムです。

厳選されたカラーバリエーションで展開される本製品は、アイコニックなデザインを再解釈したコンパクトで優美なスタイルを持ち、細部まで綿密に設計され実用性にも優れています。

9月10日（水）より21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3にて開催されるMoleskine 『Detour Tokyo』展にて初披露され、展示作品として登場するほか、同日21_21 NANJA MONJAにて特別先行販売を開始します。

モレスキンについて

Moleskine(R)は２世紀の間、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、パブロ・ピカソ、アーネスト・ヘミングウェイ及びブルース・チャトウィンなどの芸術家や思想家に愛されてきた伝説的ノートブックの相続人であり継承者です。

今日のモレスキンは、様々な機能を持つノートブック、ダイアリー、バッグコレクションやデジタルツールなどを総括したライフスタイルブランドとして展開し、今を生きるクリエイティブで想像力に富んだプロフェッショナル達をサポートしています。創造性や想像力、思考力を育み、記憶をとどめるツールとして彼らの毎日と旅路をサポートすることで、やがて彼らの個性の一部になっていきます。