『リバース：1999』2周年記念番組が9月6日20時より配信、Ver.2.8「復楽園」の最新情報をお届け

BLUEPOCH GAMES CO., LIMITED（以下BLUEPOCH）は、世紀末タイムリバースRPG『リバース：1999』について、9月6日20時より2周年記念番組【ストーム情報局#9】を公式YouTubeチャンネルにて配信します。

『リバース：1999』の配信2周年を記念して「ストーム情報局#9」を、9月6日20時より配信いたします。

今回の配信では、9月19日に実装となる2周年の特別な「Ver.2.8【復楽園】」や、いよいよ完結となるメインストーリー2.0シリーズの情報を一挙にお届けします。

日本の視聴者の皆様により分かりやすくお楽しみいただけるよう、日本語の吹き替え音声もご用意しております。

2周年にふさわしいキャンペーンやイベント情報をお届けしますので、ぜひご覧ください。

■「ストーム情報局#」配信情報

【配信日時】

9月6日（土）20:00～

【出演者※敬称略】

おばけ

Hitako

工場長

メカドッグ

ハッシュポテト

喪彪



【配信URL】

『リバース：1999』公式番組 「ストーム情報局」#9 ~二周年記念番組~(https://youtube.com/live/UtXIAnRvqt8?feature=share)

■Ver.2.8予告

世界の最果てにある地へと着いた運命の船。その海域では戦艦と銃砲が火花を散らし、氷の大地にて旅人と信者が偶然の出会いを果たす。

真実を求めてこの地に集う黒と白の駒。死を乗り越え、灰から蘇るのは一体誰なのか？盲目の女性の足跡をたどり、奥地へと急ごう。儀式が間もなく始まる…

■開発チームより、2周年記念のご招待

親愛なるタイムキーパー様

まもなく『リバース：1999』は2周年を迎えます。それと同時に、メインストーリー2.0シリーズの最終章「復楽園」も上映開始となります！

2周年記念特別番組の予約開始やティザーポスターなど、関連情報は今後順次発表予定です。特別バージョンの詳細内容や2周年特典・イベントについては、9月6日（土）20時からの特別番組にて詳しくご紹介いたします。ぜひご視聴ください！

これからも皆様により『リバース：1999』をお楽しみいただけるよう、充実したコンテンツと素晴らしいゲーム体験をお届けしてまいります。

日頃のご愛顧への感謝を込めて、特別なプレゼントを8月31日（日）にメールでお送りいたしました。有効期間は7日間となっておりますので、期限内にお受け取りください。

次にお会いできる時を楽しみにしております。

【プレゼント内容】

・雨の雫×120

・苦目キャンディポット（有効期限あり）×1

■作品概要

『リバース：1999』は、BLUEPOCHが手掛ける世紀末タイムリバースRPG。世紀の終わりに新たな旧時代へと「巻き戻った」世界で、時の観測者である「タイムキーパー」として時代の波を歩き、終焉をもたらす「ストーム」の謎を探っていきます。

まるで映画のように重厚なストーリーと、様々な時代をリアルに描く芸術的でレトロなビジュアル、そして豪華声優陣が命を吹き込む個性豊かな登場人物たちが、『リバース：1999』のノスタルジックな世界へとプレイヤーを誘います。

オーソドックスなバトルや、DIYが楽しめる箱庭システムなど、手軽で親しみやすい要素を多数用意しています。どこか不思議で懐かしい、本作ならではの独特な空気感をご堪能ください。

■ゲーム概要

タイトル：リバース：1999

配信形式：スマートフォン(iOS/Android)、PC、Steam

ジャンル：世紀末タイムリバースRPG

販売価格：基本無料(アイテム課金制)

配信日：2023年10月26日

配信URL：https://reverse1999jp.onelink.me/XuII/olethoop

■最新情報はこちら

公式サイト：https://re1999.bluepoch.com/jp

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/Reverse1999_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Reverse1999_JP

公式Discord：https://discord.com/invite/QRMPmQ6nGY

(C) Bluepoch Co.,Ltd. All Rights Reserved.

