ニューバランス バスケットボール ファンと地域とともに挑む姿勢と長崎の誇りをデザインに表現した 長崎ヴェルカ 2025-26シーズン新ユニフォームを発表

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、2024年よりサプライヤーとなったプロバスケットボールクラブ長崎ヴェルカの2025-26シーズン新ユニフォームを発表いたしました。ホームユニフォームには長崎県のシルエットをモチーフに、長崎県内全域の皆様とともに挑む“Aggressive”な姿勢をデザインで表現。垣根のない団結力と長崎県のクラブであることの誇りを込めています。アウェイユニフォームは、長崎本土と島々を6つのラインで象徴的に表現し、それぞれのラインが交わり大きな1本になることで、クラブ理念にある“Together”を一枚岩としてデザイン。チームとファンが一丸となって戦うという思いを込めたユニフォームです。吸湿速乾性に優れたNB DRY素材を使用し、身体をドライで快適にキープします。新シーズンに向けたユニフォームは、ニューバランス長崎スタジアムシティ、ニューバランス公式オンラインストア、長崎ヴェルカ オンラインストアで販売中です。

2025-26ユニフォーム

長崎ヴェルカの2025-26シーズンを彩る新ユニフォーム。ホームとアウェイのオーセンティック、レプリカ、それぞれのジュニアサイズをラインナップしています。

長崎ヴェルカ 1stレプリカノースリーブシャツ

カラー：HME（ホーム）

サイズ：S,M,L,XL,2XL

価格：14,520円（税込）

長崎ヴェルカ ジュニア 1stレプリカノースリーブシャツ

カラー：HME（ホーム）

サイズ：130,150

価格：14,520円（税込）

長崎ヴェルカ 2ndレプリカノースリーブシャツ

カラー：AWY（アウェイ）

サイズ：S,M,L,XL,2XL

価格：14,520円（税込）

長崎ヴェルカ ジュニア 2ndレプリカノースリーブシャツ

カラー：AWY（アウェイ）

サイズ：130,150

価格：14,520円（税込）

販売方法

ニューバランス長崎スタジアムシティでは9月6日より販売、ニューバランス公式オンラインストアでは9月末より販売予定です。（※レプリカのみの販売）

長崎ヴェルカ オンラインストアでの販売、お届けスケジュールは以下のサイトをご確認ください。

https://www.velca.jp/uniform/

その他のラインナップ

長崎ヴェルカのサプライヤーとなり2年目がスタートすることを記念し、シューティングロングスリーブシャツ、シューティングショートスリーブシャツ、ソックスを販売いたします。シャツのデザインは“状況変化に柔軟かつ迅速に対応し試合を支配する”という意味を込めた「風車」がモチーフ。オーセンティックユニフォームと同じデザインで、長崎ヴェルカの選手と同じデザインを身に着けることができます。 10月発売予定です。

ニューバランス長崎スタジアムシティ

2024年10月にオープンしたニューバランス長崎スタジアムシティは、店舗での体験を新しくデザインし、中心に“商品”ではなく“人”を据えています。売り場に象徴的に設置したコミュニティサークルを中心に空間を作り、スタッフとお客様、そしてお客様同士のコミュニケーションが自然に生まれるように設計しています。長崎ヴェルカのユニフォームやバスケットボールシューズをはじめ、ライフスタイルのシューズやアパレル、アクセサリー、Made in USA,UKのシューズ、Shohei Ohtani Signature Collectionのアパレルなど、厳選した商品ラインナップをご用意しています。

ニューバランス長崎スタジアムシティ

住所：長崎県長崎市幸町7番1号 長崎スタジアムシティ SOUTH棟3階

営業時間：10:00～20:00

電話番号：095-893-8655

店舗URL：https://company.newbalance.jp/store/official-store/nagasaki

