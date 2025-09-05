【仙台】 「生姜×みそ」の最強コラボ！生姜らーめん専門店「生姜ワンダー。」から唯一無二のワンダフルなみそらーめん新発売！

株式会社キタカタ

全国に飲食店を展開する株式会社キタカタが運営する、生姜ラーメン専門店「生姜ワンダー。」（仙台市青葉区栗生4-12-12）は、2025年9月６日（土）より新メニュー『生姜みそ らーめん』（税込930円）の販売を開始します。

らーめん激戦区・愛子エリアに2025年4月に誕生した「生姜ワンダー。」は、生姜にとことんこだわるという尖ったコンセプトで注目を集め、多くのらーめんファンの心を掴んできました。そして今回、ファン待望の新作として登場するのが、「生姜×みそ」のベストマッチな一杯です。生姜愛にあふれた、ワンダフルな一杯を提供します。

“生姜”というひとつの素材に徹底的にこだわった、異色の生姜らーめん専門店「生姜ワンダー。」国産生姜の芳醇な香りと、ピリッとした刺激を生かした唯一無二のラーメンは、「クセになる味」と、多くのファンを魅了しています。

そんな「生姜ワンダー。」から、満を持して新たに登場するのが『生姜みそ らーめん』です。

スープは、澄んだ旨みを引き出したあっさり清湯仕立て。

豚と鶏をベースに香味野菜を加えて丁寧に煮出します。そこに「北海道産白みそ」の米麹が醸す奥深いコクと、国産生姜の爽やかな辛味が絶妙に絡み合います。

味噌にも強いこだわりがあります。

北海道でじっくりと熟成された、良質な大豆と米麹を使った2種類の米みそを厳選し、味噌本来の豊かな風味を最大限に引き出しました。

さらに、芳醇な香りのすりごまと練りごまを加え、新鮮な豚骨から抽出した旨みたっぷりのオイルとともに、国産生姜の香りと味わいが渾然一体となった、至福の一杯に仕上げました。

トッピングにも妥協はありません。

人気のチャーシューは、脂のしつこさを抑えた豚肩ロースを使用し、店内で一枚一枚丁寧に手作り。

そのほか、特製メンマ、ほうれん草、ネギ、おろし生姜が基本トッピングとして彩りを添えます。

煮たまごやチャーシュー増しなどの追加トッピングもおすすめです。

さらに、「追い生姜」もご用意しておりますので、お好みに合わせてスープの風味を調整しながらお楽しみいただけます。

麺は、スープとの相性を考え抜いた、自社製の中太ちぢれ麺を採用。

独自配合の小麦を使い、自社工場で毎日製麺することで、コシと風味を両立させています。

生姜みそ＋チャーシュー＋煮たまご

店舗情報

店名：生姜らーめん専門店「生姜ワンダー。」

仙台栗生店

住所：仙台市青葉区栗生4-12-12

営業時間：11：00～21：00

席数：38席

定休日：なし

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/shoga_wonder/

「生姜ワンダー。」はファミリー大歓迎！お子さまセット無料キャンペーン開催！

お子さま向けに、あっさりとした鶏がら醤油のらーめんとオレンジジュース、選べるおもちゃ1個をおまけとして付けた『お子さまらーめんセット（税込580円）』をご用意しています。お子様用の食器やチェアーもご用意がありますので、安心してご来店ください。9月12日（金）から9月30日（火）まで、『お子さまらーめんセット』が無料になるキャンペーンを開催します。

『お子さまらーめんセット』無料キャンペーン 概要- 開催期間：2025年9月12日（金）から9月30日（火）まで- キャンペーン内容：大人1名につき麺類1品のご注文で『お子さまらーめんセット』1つ無料- お子さまらーめんセット内容：お子さま用らーめん（鶏がらしょうゆ味）、オレンジジュース、選べるおもちゃ1個- お子さまセット対象年齢：小学6年生まで

※対象期間中は何度でもご利用可能です

生姜ってすごい！生姜って奇跡！！

選べるおもちゃ

日本では古来から「薬味」として使われ、世界中でも体を温めたり血行を促進するなど様々な効果効能が知られている、パワーを秘めた食材、生姜。「生姜ワンダー。」では、この生姜を主役にした「生姜らーめん」で、元気がみなぎる一杯を提供します。生姜は、鹿児島県産や高知県産の国産にこだわり、香り高さとキレのある味わい。一口食べれば、旨味、風味が口いっぱいに広がり、生姜の力が体に染み渡るのを感じるはずです。

既存メニューのご紹介

写真は「味玉生姜しょうゆチャーシュー麺 1230円」「生姜しょうゆ らーめん」 880円

豚・鶏をベースに香味野菜と共にじっくりと煮込み丁寧に濾した清湯スープに、3種類の醤油をブレンドしたオリジナルの醤油タレを合わせた、深くコクのある醤油スープです。

スープには国産生姜のスライスから味と香りを煮出し、たっぷりと溶け込ませます。

写真は「味玉生姜しおチャーシュー麺 1230円」「生姜しお らーめん」 880円

豚・鶏をベースに香味野菜と共にじっくりと煮込み丁寧に濾した清湯スープに、新潟県産のミネラルたっぷりの海塩「笹川流れの塩」と沖縄県産の「シママース」を使った塩ダレを合わせます。

天然の海塩を使うことで、旨味が強くまろやかな塩味に仕上げています。

生姜がもつ驚きの効能と、風味豊かなキレのある味わいを一杯のラーメンに込めた「生姜ワンダー。」

香り、旨味、体への効能の全てがワンダーでワンダフル！元気みなぎる一杯を、どうぞ存分に味わってください。

■株式会社キタカタ（キタカタグループ）

キタカタグループは創業45周年！

新潟市を中心に『新潟らーめん 無尽蔵』『らーめん風伯』のほか、デニッシュ食パンが人気の『ブーランジェリー リリッカ』、コシヒカリを使用した釜めし専門店『五頭の山茂登』などを展開。様々なジャンルのお店でライフスタイルに合わせた”食”の提案を行っています。2025年4月に新ブランド、生姜らーめん専門店「生姜ワンダー。」1号店を仙台市にオープン。

＜会社概要＞

名称 株式会社キタカタ

所在地 〒950-0945 新潟県 新潟市中央区女池上山1丁目5番17号

代表者 代表取締役社長 坂井 貴之

創業 1980年 3月

ホームページ ：http://www.kitakata.co.jp