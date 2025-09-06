来場者2025万人達成記念コンテンツがバーチャル万博に期間限定登場！
大阪・関西万博会場への来場者数が2,025万人を達成したことを記念して、来場者2025万人達成記念コンテンツがバーチャル万博に期間限定で登場します。来場者2025万人達成記念デジタルスタンプとARフォトフレームをご用意しましたので、会場内外で一緒に来場者2,025万人の達成をお祝いしましょう！
【来場者2025万人達成記念コンテンツ 概要】
▽来場者2025万人達成記念デジタルスタンプ
配布期間：2025年9月12日（金）～9月23日（火・祝）
取得方法：バーチャル万博アプリを起動し、バーチャル会場「E15_ポップアップステージ南」内で
上記期間中に公開される「来場者2025万人達成記念セレモニールーム」の指定箇所を
タップすると「EXPO2025デジタルウォレット『ミャクーン！』」が起動し、デジタル
スタンプ（NFTスタンプ）がもらえます。
※「ミャクーン！」の詳細はこちらをご確認ください。
※デジタルスタンプ取得には、「EXPO2025バーチャル万博 ～空飛ぶ夢洲～」アプリと「EXPO2025 デジタルウォレット」アプリダウンロードが必要です。
▽来場者2025万人達成記念ARフォトフレーム
実施期間：2025年9月12日（金）～９月23日（火・祝）
利用方法：夢洲リアル会場の指定スポットでバーチャル万博アプリを起動し、ホーム画面のAR一覧に
表示される「来場者2025万人達成記念AR」を選択してください。画面内指示に従いARフォ
トフレームを起動しシャッターボタンを押すことでカメラ撮影することができます。
指定スポット：東ゲート及び西ゲートの各1か所でARを起動することが可能です。
「来場者2025万人達成記念AR」を起動しカメラを写真が示す場所に向けてください。
東ゲート付近の来場者2025万人達成記念ARスポット
西ゲート付近の来場者2025万人達成記念ARスポット
（ご参考）
▽EXPO2025バーチャル万博 ～空飛ぶ夢洲～
・アプリダウンロード
https://www.expo2025.or.jp/future-index/virtual/virtual-site/#download
▽EXPO2025デジタルウォレット
・EXPO2025デジタルウォレットについて
https://www.expo2025.or.jp/digitalwallet/
・アプリダウンロード
＜App Store URL＞
https://apps.apple.com/jp/app/id6450660947
＜Google Play URL＞
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.hashport.hashwallet