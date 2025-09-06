来場者2025万人達成記念デジタルスタンプ

写真拡大 (全8枚)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来場者2025万人達成記念コンテンツがバーチャル万博に期間限定登場！

 

 

 


　　　　　　　　　

　大阪・関西万博会場への来場者数が2,025万人を達成したことを記念して、来場者2025万人達成記念コンテンツがバーチャル万博に期間限定で登場します。来場者2025万人達成記念デジタルスタンプとARフォトフレームをご用意しましたので、会場内外で一緒に来場者2,025万人の達成をお祝いしましょう！

　

 

 【来場者2025万人達成記念コンテンツ　概要】　

▽来場者2025万人達成記念デジタルスタンプ

       配布期間：2025年9月12日（金）～9月23日（火・祝）

       取得方法：バーチャル万博アプリを起動し、バーチャル会場「E15_ポップアップステージ南」内で

                         上記期間中に公開される「来場者2025万人達成記念セレモニールーム」の指定箇所を

                         タップすると「EXPO2025デジタルウォレット『ミャクーン！』」が起動し、デジタル

                         スタンプ（NFTスタンプ）がもらえます。

       ※「ミャクーン！」の詳細はこちらをご確認ください。

       ※デジタルスタンプ取得には、「EXPO2025バーチャル万博 ～空飛ぶ夢洲～」アプリと「EXPO2025            デジタルウォレット」アプリダウンロードが必要です。

 

 

▽来場者2025万人達成記念ARフォトフレーム

   実施期間：2025年9月12日（金）～９月23日（火・祝）

   利用方法：夢洲リアル会場の指定スポットでバーチャル万博アプリを起動し、ホーム画面のAR一覧に

                     表示される「来場者2025万人達成記念AR」を選択してください。画面内指示に従いARフォ

                     トフレームを起動しシャッターボタンを押すことでカメラ撮影することができます。

   指定スポット：東ゲート及び西ゲートの各1か所でARを起動することが可能です。

                   「来場者2025万人達成記念AR」を起動しカメラを写真が示す場所に向けてください。

 

 

 

東ゲート付近の来場者2025万人達成記念ARスポット

 

 

 

 

西ゲート付近の来場者2025万人達成記念ARスポット

 

 

（ご参考）

▽EXPO2025バーチャル万博 ～空飛ぶ夢洲～

・アプリダウンロード

https://www.expo2025.or.jp/future-index/virtual/virtual-site/#download　

 

▽EXPO2025デジタルウォレット

・EXPO2025デジタルウォレットについて

https://www.expo2025.or.jp/digitalwallet/　

 

・アプリダウンロード

＜App Store URL＞

https://apps.apple.com/jp/app/id6450660947

＜Google Play URL＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.hashport.hashwallet

 

 