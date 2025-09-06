杉浦太陽のラジオ番組公開収録が愛知で決定！11月9日（日）にイオンモール大高で！親子60名の優先観覧エリア参加者募集中！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / FM81.3MHz）とTOKYO FM（株式会社エフエム東京）は、11月9日（日）14:00から「イオンモール大高」で、ラジオ番組「SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES」の公開収録イベントを行います。

FM AICHIとTOKYO FMの2局で、毎週土曜日14:55～15:00に放送している「SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES」は、パーソナリティの杉浦太陽が「パパママとKIDSの会話の架け橋に」をコンセプトに、保育園、幼稚園、学校の子どもたちの間で流行っているもの、子どもたちが考えていること、さらに話題の子ども向け玩具やイベントから、いろんなジャンルで活躍するスーパーキッズまで、子どもに関するトピックをご紹介している番組。2021年4月よりスタートし、今年2025年4月からFM AICHIでも放送がスタート。2局ネットでお送りしています。

そんな番組の、初の公開収録イベントを、愛知で開催する事が決定しました！日時は11月9日（日）14:00から、会場は名古屋市緑区の「イオンモール大高」1Fグリーンコートです。番組パーソナリティの杉浦太陽ももちろん登場。FM AICHIパーソナリティの水城あやのとともに、子育てに関するさまざまなトークやリスナーからの質問にお答えします！このイベントの模様は、11月24日（月・祝）15:00～16:00にFM AICHIとTOKYO FMの2局で、特別番組として放送します。

現在、TOKYO FMの番組公式サイト内で、イベントの優先観覧エリアの参加者を募集中。イベント当日は優先観覧エリア限定で、お子さんと一緒に楽しめるじゃんけん大会を実施予定。優勝者には素敵なプレゼントを用意しています。募集人数は60名、親子での参加に限ります。応募の際に、参加する大人、子供の人数を記入してご応募下さい。応募者多数の場合は抽選となります。

杉浦太陽- イベント概要

イベントタイトル：SBI損保 presents TOKYO こども TIMES ～ Autumn Meeting 2025 in 愛知

日時：2025年11月9日（日）14:00～15:00

場所：イオンモール大高1Fグリーンコート

（〒459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450番地）

出演：杉浦太陽、水城あやの(FM AICHIパーソナリティ)

優先観覧エリア：60名募集

応募締切：10月5日（日）23:59

番組公式ホームページ：https://www.tfm.co.jp/kodomo-times/

※優先観覧エリアでのご参加は、上記ホームページからご応募ください。

※イベントに関する詳細ならびに最新情報もこちらからご確認下さい。

お問い合わせ：エフエム愛知 052-263-5141（月～金 10時～17時：祝日除く）

- 特別番組概要

番組タイトル：SBI損保 presents TOKYO こども TIMES ～ Autumn Meeting 2025 in 愛知

放送日時：2025年11月24日（月・祝）15:00～16:00

放送局：FM AICHI / TOKYO FM

出演者：杉浦太陽、水城あやの(FM AICHIパーソナリティ)

提供：SBI損害保険株式会社