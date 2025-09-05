「低周波耳鳴り」に悩む高齢者が増加中──“ゴーッ”という低い唸りの正体と、新しい補聴サポート

UNICE Intelligent Medical Shenzhen Co.,Ltd.

静かな部屋なのに、「遠くでエンジンが唸っているような音」が消えない。

そんな経験をしたことはありませんか？

これは「低周波耳鳴り」と呼ばれる症状で、特に高齢者の間で増加傾向にあります。

従来の耳鳴りといえば「キーン」という高音のイメージが強いですが、低周波耳鳴りは 低く重い“ゴーッ”という持続音 が特徴です。患者の多くは「冷蔵庫の音が止まらない」「トラックが家の外に停まっているようだ」と訴え、生活の質に大きく影響します。

Cearvolは、こうした「低周波耳鳴り」に関する正しい理解を広めるとともに、最新の補聴技術によるサポートを提案します。

低周波耳鳴りとは？

Cearvol 集音器Amazon :https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F9%2F5楽天公式ショップを見る :https://item.rakuten.co.jp/cearvol/diamond/

耳鳴り（Tinnitus）は「実際には存在しない音が聞こえる」現象です。

なかでも 低周波耳鳴り は2000Hz以下の低音域で感じられることが多く、以下のような特徴があります。

- 遠くのエンジン音のような唸り- 冷蔵庫や換気扇の音に似た持続的な低音- 静かな環境で特に目立ち、就寝時に強いストレスとなる

背景には以下のような原因が考えられます：

- 耳管機能不全（風邪やアレルギーによる中耳の圧力異常）- メニエール病（低音域難聴とめまいを伴う内耳疾患）- 加齢性難聴（低音が聞こえにくくなることで脳が「音」を補う）- 循環器系の問題（血流の乱れが蝸牛に影響）- ストレスや自律神経の乱れ

このように、低周波耳鳴りは単なる「気のせい」ではなく、医学的根拠のある症状です。

患者の声

公式サイトでチェック :https://cearvol.com/?source=prtimes&campaign=lowfrequencytinnitus

ある70代男性は「常にディーゼルトラックが家の前でアイドリングしているような音が消えない」と語ります。

最初は近隣工事や家電の不具合を疑い、電力会社に相談までしたものの、最終的に耳鼻科で「低周波耳鳴り」と診断されました。

耳鳴り対策と補聴器の役割

現時点で耳鳴りに「万能な治療法」は存在しませんが、以下の方法が有効とされています。

- 補聴器による音の補填：失われた低音域を補うことで、脳が不要な“幻の音”を作り出すのを抑える- サウンドセラピー：波音や低周波ノイズを流し、耳鳴りを意識しにくくする- 認知行動療法（CBT）：耳鳴りによる不安・不眠を軽減- 生活改善：減塩・カフェイン制限・十分な睡眠

特に補聴器は、難聴を伴う耳鳴り患者にとって有効な第一歩です。

Cearvol Diamond X1 補聴器について

CEARVOLの最新モデル 「Diamond X1 ブラック／ホワイト」 は、低周波域にもスムーズに対応する設計が特徴です。

- 自然な低音域の増幅で「低周波耳鳴り」の軽減をサポート- Bluetooth対応でスマホやテレビの音声を直接ストリーミング- アプリ連動による細かい音量調整が可能- 充電式＆急速チャージで日常使いに便利

耳鳴りで悩む方だけでなく、軽度～中等度難聴のシニア層から高い支持を得ています。

Amazon限定キャンペーン情報

低周波耳鳴りに悩む方のサポートを目的に、期間限定のキャンペーンを実施いたします。

期間：2025年9月5日（金）0:00 ～ 9月12日（金）23:59（JST）

対象商品：CEARVOL Diamond X1 補聴器

通常価格：\49,800

キャンペーン価格：\35,919（27%OFF）＋ 1%ポイント還元

販売ページ：Amazon商品ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F9%2F5)