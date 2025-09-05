【2026年小僧寿しおせち】9月6日(土)～ご予約開始！今年も新年のお祝いにふさわしい、華やかで彩り豊かなおせちをご用意しました！最大3000円引！《早期割引》も実施します。

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、2025年9月6日(土)～12月14日(日)の期間で2026年『小僧寿しおせち』ご予約受付いたします！

※最大3000円引！11月30日(日)まで早期割引実施いたします！！

◆『小僧寿しおせち』のご紹介

「お正月の食卓に華を添える、豪華なおせち料理」

「そこにあるだけで、幸せを感じられるような縁起の良いおせち料理」

「観て」幸せ、「食べて」幸せな、小僧寿し自慢のラインナップとなっております。

昨年度より盛付や素材など、より洗練された商品へと昇華させました。新しい一年の始まりに活力を与えてくれるような、縁起の良いおせちです。



■早期割引期間：9月6日(土)～11月30日(日)まで！

■販売予約期間：9月6日(土)～12月14日(日)まで！



《販売概要》 商品名 / 価格

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。

※一部店舗では、割引を承っておりませんので、ご購入の際はお求めの店舗までお問い合わせ下さい。

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

※写真はイメージです。

※税込価格です。全国送料無料です。

豪華 海鮮おせち豪華 海鮮おせち

29,800円（税込・通常価格）

26,800円（税込・※早期割引価格）

※早期割引で3,000円引！(11月30日迄)

寿し専門店ならではの『海鮮』にこだわったおせちです。ロブスター・あわび・いくら・有頭えびなど豪華な海の幸がたくさん詰まった、見た目にも華やかな内容です。贈答品としても大変喜ばれております。

※49品目。お召し上がりの目安となる人数は3～4名様です。

嵐山おせち嵐山おせち

18,900円（税込・通常価格）

16,900円（税込・※早期割引価格）

※早期割引で2,000円引！(11月30日迄)

和・洋・中の縁起の良い食材を多数詰め込んだ『嵐山おせち』は、老若男女問わず楽しめます。お正月らしい贅沢なおせち料理です。

※39品目。お召し上がりの目安となる人数は3～4名様です。

京風おせち京風おせち

14,900円（税込・通常価格）

13,900円（税込・※早期割引価格）

※早期割引で1,000円引！(11月30日迄)

お正月の縁起の良い日にぴったりな『鯛』を詰め込んだ、『京風おせち』です。

お正月の華やかな食卓に彩りを添える人気のおせち料理です。

※38品目。お召し上がりの目安となる人数は3～4名様です。

小僧寿しおせち専用サイト（小僧寿しEC店）(https://kozosushi.co.jp/lp/2026osechi/)

https://kozosushi.co.jp/lp/2026osechi/

◆小僧寿しグループ おせち販売店舗一覧

2026年新年のお祝いを、寿し専門店ならではの小僧寿しおせちで華やかに彩りませんか？

この機会に是非、ご賞味ください。

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典

https://kozosushi.co.jp/(https://kozosushi.co.jp/)