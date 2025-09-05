¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«¡ª9/13(ÅÚ)～¥¢¥È¥ìÀîºê¤Ë¤Æ¡Ô¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙPOP UP SHOP 2025¡ß¥¢¥È¥ìÀîºê¡Õ³«ºÅ·èÄê¡ª¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¡Û
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¡Û¡Ô¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙPOP UP SHOP 2025¡ß¥¢¥È¥ìÀîºê¡Õ¾ðÊó
Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀîºê¡×¤Ë¤¢¤ë¥¢¥È¥ìÀîºê1F¡Ö¥Ä¥Ð¥¤Ò¤í¤Ð¡×¤Ç³«ºÅ·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢ºî²è´ÆÆÄ¤Î¼ò°æ¹áÀ¡¤¬¿·µ¬¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¥á¥ó¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¥°¥Ã¥º¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤äÆÃÅµ¡¢¥¢¥È¥ìÀîºê¤Î´ÛÆâ³°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¥°¥Ã¥º¾ðÊó
¡Ô¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙPOP UP SHOP 2025¡ß¥¢¥È¥ìÀîºê¡ÕÆÃÀß¥Úー¥¸
¨± https://www.cospa.com/special/girls-band-cry-2025-kawasaki/
¢¡¡Ô¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙPOP UP SHOP 2025¡ß¥¢¥È¥ìÀîºê¡Õ³«ºÅ¾ðÊó
¡ü³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ü²ñ¾ì¡§¥¢¥È¥ìÀîºê 1F ¥Ä¥Ð¥¤Ò¤í¤Ð ÆÃÀß²ñ¾ì
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§
¡¦Å¸¼¨ÊªÈÎ
¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä
¡¦´ÛÆâ³°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡üÆþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡ÚÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë9·î13Æü(ÅÚ)¡¢9·î14Æü(Æü)¡¢9·î15Æü(·î¡¦½Ë)¡¢9·î16Æü(²Ð)¡¢9·î23Æü(²Ð)¡¢9·î27Æü(ÅÚ)¡¢9·î28Æü(Æü)¤Ï¥¢¥È¥ìÀîºê¥ªー¥×¥óÁ°(9»þ30Ê¬～)¤è¤êÀ°Íý·ôÈ¯·ô¥µー¥Ó¥¹¡Ömatoca (LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê)¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿À°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸Æâ¡ÖÆþ¾ìÀ°Íý·ô¡×¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦º®»¨¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥êーÆþ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾åµ°Ê³°¤ÎÆüÄø¤Ç¤âµÞî±¡Ömatoca(LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê)¡×¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿À°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡Ô¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙPOP UP SHOP 2025¡ß¥¢¥È¥ìÀîºê¡ÕÆÃÀß¥Úー¥¸
¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼çºÅ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ
¡Ú±¿±Ä¡Û¥¿¥Ö¥ê¥¨¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¢¡¡Ô¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙPOP UP SHOP 2025¡ß¥¢¥È¥ìÀîºê¡ÕÈÎÇä¥°¥Ã¥º¾ðÊóÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¥¹¥¿¥ó¥É Çú¤¼¤Æºé¤¯Ver.
ÉÁ¤²¼¤í¤· °æ¶Ü¿ÎºÚ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¥¹¥¿¥ó¥É Çú¤¼¤Æºé¤¯Ver.
ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¥¹¥¿¥ó¥É Çú¤¼¤Æºé¤¯Ver.¡Ê²Ï¸¶ÌÚÅí¹á / °ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë / ³¤Ï·ÄÍÃÒ / ¥ë¥Ñ )
¡¡¥µ¥¤¥º¡§¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¡[ËÜÂÎ] 20cm¡ß14cm°ÊÆâ¡¡[ÂæºÂ] 9¡ß5cm°ÊÆâ
¡¡²Á³Ê¡§³Æ2,420±ß(ÀÇ¹þ)
ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¡Ê¥Ê¥¹¥«¥óÉÕ¤¡Ë Çú¤¼¤Æºé¤¯Ver.
ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¡Ê¥Ê¥¹¥«¥óÉÕ¤¡ËÇú¤¼¤Æºé¤¯Ver. ¡Ê²Ï¸¶ÌÚÅí¹á / °ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë / ³¤Ï·ÄÍÃÒ / ¥ë¥Ñ )
¡¡¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë10.5cm¡ß7cm
¡¡ÁÇºà¡§PU¥ì¥¶ー
¡¡²Á³Ê¡§³Æ1,650±ß(ÀÇ¹þ)
ÉÁ¤²¼¤í¤· 65mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸ Çú¤¼¤Æºé¤¯Ver.
ÉÁ¤²¼¤í¤· °æ¶Ü¿ÎºÚ 65mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸ Çú¤¼¤Æºé¤¯Ver.
ÉÁ¤²¼¤í¤· 65mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸ Çú¤¼¤Æºé¤¯Ver.¡Ê²Ï¸¶ÌÚÅí¹á / °ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë / ³¤Ï·ÄÍÃÒ / ¥ë¥Ñ )
¡¡¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â65mm
¡¡ÁÇºà¡§¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½
¡¡²Á³Ê¡§³Æ605±ß(ÀÇ¹þ)
¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ü¥È¥ë¥Þー¥«ーÉÕ¤¡Ë
°æ¶Ü¿ÎºÚ ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ü¥È¥ë¥Þー¥«ーÉÕ¤¡Ë
¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ê²Ï¸¶ÌÚÅí¹á / °ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë / ³¤Ï·ÄÍÃÒ / ¥ë¥Ñ )
¡¡¡Ú¹á¿å¡Û¡¡¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ¡¡¡¿¡¡ÍÆÎÌ¡§50ml
¡¡¡¡¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¢¿å¡¢t-¥Ö¥Á¥ë¥á¥È¥¥·¥¸¥Ù¥ó¥¾¥¤¥ë¥á¥¿¥ó¡¢¥á¥È¥¥·¥±¥¤¥Ò»À¥¨¥Á¥ë¥Ø¥¥·¥ë¡¢ÀÖ2¡¢ÀÖ504
¡¡¡Ú¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ü¥È¥ë¥Þー¥«ー¡Û¡¡¥µ¥¤¥º¡§69¡ß40mm¡¡¡¿¡¡ÆüËÜÀ½¡¡¡¿¡¡ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¡¡²Á³Ê¡§³Æ5,940±ß(ÀÇ¹þ)
ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥¹É÷ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
ÉÁ¤²¼¤í¤· °æ¶Ü¿ÎºÚ ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥¹É÷ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥¹É÷ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê²Ï¸¶ÌÚÅí¹á / °ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë / ³¤Ï·ÄÍÃÒ / ¥ë¥Ñ )
¡¡¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë½Ä10cm¡ß²£7cm
¡¡²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß(ÀÇ¹þ)
²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¤Î¡ÖM.E.L.T.¡× ¥×¥ë¥ªー¥Ðー¥Ñー¥«ー
²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¤Î¡ÖM.E.L.T.¡× ¥×¥ë¥ªー¥Ðー¥Ñー¥«ー
¡¡¥µ¥¤¥º¡§M/L/XL/XXL
¡¡²Á³Ê¡§7,040±ß(ÀÇ¹þ)
¿ÎºÚ VS Åí¹á ¥Óー¥ë¥¸¥ç¥Ã¥
¿ÎºÚ VS Åí¹á ¥Óー¥ë¥¸¥ç¥Ã¥
¢¡Àè¹ÔÍ½Ìó¾¦ÉÊ
ÉÁ¤²¼¤í¤· °æ¶Ü¿ÎºÚ A4¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥é¥Õ Çú¤¼¤Æºé¤¯Ver.
ÉÁ¤²¼¤í¤· A4¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥é¥Õ Çú¤¼¤Æºé¤¯Ver.¡Ê²Ï¸¶ÌÚÅí¹á / °ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë / ³¤Ï·ÄÍÃÒ / ¥ë¥Ñ )
¡¡¥µ¥¤¥º¡§[¥¤¥é¥¹¥È]¡ÊÌó¡Ë29.7cm¡ß21cm¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¥Õ¥ìー¥à]¡ÊÌó¡Ë44cm¡ß35cm ¸ü¤µ1cm
¡¡ÁÇºà¡§[¥Õ¥ìー¥à] ¼ù»é / [ÌÌºà] ¥¢¥¯¥ê¥ë / [°õºþ»æ] ¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥óÀìÍÑ»æ
¡¡²Á³Ê¡§³Æ14,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥È¥ìÀîºê ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡°ìÈÌÈÎÇä¾¦ÉÊ
ÈÎÇä¾¦ÉÊÎã¡¡[°ìÈÌÈÎÇä¾¦ÉÊ]
¡¦°æ¶Ü¿ÎºÚ¤Î¡ÖÉÔÅÐ¹»¡× T¥·¥ã¥Ä¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¤Î¡ÖÃ¦Âà¡× T¥·¥ã¥Ä¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¤Î¡Ö±³¤Ä¤¡× T¥·¥ã¥Ä¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦³¤Ï·ÄÍÃÒ¤Î¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡×T¥·¥ã¥Ä¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥ë¥Ñ¤Î¡Ö¼ò¹ë¡×T¥·¥ã¥Ä¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¤Î¡ÖDRUMS¡× T¥·¥ã¥Ä¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¤Ä¤Þ¤Þ¤ì¡¡³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦°æ¶Ü¿ÎºÚ¤Î¡Ö¿ÎµÁ¡× T¥·¥ã¥Ä¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦°æ¶Ü¿ÎºÚ¤Î¡ÖËµ¼ãÌµ¿Í¡×Ë¡Èï¡ÊÁíÎ¢»ÅÎ©¡Ë¡¡11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¤½¤ÎÂ¾¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤ POP UP SHOP¡Ù³Æ²ñ¾ì¤ÎÉÊÀÚ¾¦ÉÊ¤äºÆÆþ²Ù¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
ºÅ»öX¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È[@TLM_event_info]¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ô¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙPOP UP SHOP 2025¡ß¥¢¥È¥ìÀîºê¡ÕÆÃÅµ¾ðÊó
ÆÃÅµ¾ðÊó
¹ØÆþÆÃÅµ¡§¸ÂÄê ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
ÊªÈÎ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤ò2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡Ú¸ÂÄê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´10¼ï)¡Û¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Ãí°Õ»ö¹à]
¡»¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤ POP UP SHOP 2025 ¡ß ¥¢¥È¥ìÀîºê¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡Ö¥¿¥Ö¥ê¥¨¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¡×¤Ë¤ÆÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³ÆºÅ»ö¾ì¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ï¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤ POP UP SHOP 2025 ¡ß ¥¢¥È¥ìÀîºê¡Ù¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÅ»ö¤Ï³ÆÃ´ÅöÁë¸ý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÅ»ö¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ
¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤ POP UP SHOP 2025 ¡ß ¥¢¥È¥ìÀîºê¡Ù¤ÎÉÊÀÚ¾¦ÉÊ¤äºÆÆþ²Ù¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÅ»öX(@TLM_event_info)¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥áー¥ë¼õ¿®¤«¤é3±Ä¶ÈÆüÆâ¤ËÊÖ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£(±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü10-16»þ ¢¨ÅÚÆü½ËµÙ¶È)
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª»þ´Ö¤òÄºÂ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¤´ÊÖÅú¤òº¹¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÏÅö¼Ò¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸·½Å¤Ë´ÉÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Åö¼Ò¤«¤é¤Î²óÅú¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¸Ä¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Îµö²Ä¤Ê¤¯²óÅúÆâÍÆ¤Î°ìÉôÊ¬¤Þ¤¿¤ÏÁ´ÂÎ¤òÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¤ÆâÍÆ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤ÏºÅ»öX¡Ê@TLM_event_info¡Ë¤Î¹ðÃÎ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤´ÊÖ¿®¤ËÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ô¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙPOP UP SHOP¡Õ
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ô¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙPOP UP SHOP 2025¡ß¥¢¥È¥ìÀîºê¡ÕÆÃÀß¥Úー¥¸
¨± https://www.cospa.com/special/girls-band-cry-2025-kawasaki/
¡Ô¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙPOP UP SHOP 2025¡ß¥¢¥È¥ìÀîºê¡ÕºÅ»öX¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¨± https://x.com/TLM_event_info
¢¡¸¢ÍøÉ½µ
(C)Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ
¥Ö¥é¥ó¥É¡§Æó¼¡¸µ¥³¥¹¥Ñ
¨± ¤³¤À¤ï¤êÇÉ¤Î¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÅ¸³«¡£¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥Í¥¿¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÏÁÇºà¡ÊÀ¸ÃÏÅù¡Ë¡¦»ÅÍÍ¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¦¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¢µÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¹Ô°Ù¤ò°ìÀÚ¶Ø»ßÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
