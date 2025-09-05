「ドリフトキング」土屋圭市氏 × BEAUTIFUL CARS(R)︎コラボ洗車用品発売開始

株式会社ホワイトシード

株式会社ホワイトシード（本社：秋田県秋田市、代表：村上篤）は、ドリフトキングの愛称で親しまれる土屋圭市氏とのコラボレーションによる「DKエディション」洗車用品を発売いたします。販売は、BEAUTIFUL CARS(R)︎公式オンラインショップおよびA PIT AUTOBACS SHINONOMEにて開始予定です。

さらに2025年9月に開催される 「頭文字D 30th Anniversary 2days」（会場：FUJI MOTORSPORTS FOREST）にて、初お披露目および先行販売を行います。BEAUTIFUL CARS(R)︎ブースでは今回のコラボ製品に加え、土屋圭市氏のオリジナルグッズも販売いたします。

■コラボレーションの背景

BEAUTIFUL CARSは、土屋氏の愛車「クロハチ（TOYOTA 86）」と「シビックタイプR」の美観維持を担当しています。

きっかけは2023年7月、クロハチのターボ化お披露目となる公開収録での出会いでした。

「クロハチを美しくさせてください！」

秋田から駆け付けた私たちの言葉に、土屋氏は真剣に耳を傾けてくださいました。

その後、クロハチの研磨やコーティングをお任せいただき、雨の中を走った後も美しい姿を保つクルマに驚かれた土屋氏から、

「今までは半年ほどでくすんでしまうことが多かったけれど、ビューティフルカーズは1年経っても変わらずキレイ！」

と高い評価をいただきました。

以来、BEAUTIFUL CARS(R)︎の洗車用品と洗車方法を信頼してくださり、より多くの方に「美しいクルマと共に暮らす。」という価値を広めるため、今回のコラボ製品が誕生しました。

BEAUTIFUL CARS(R)︎で研磨・コーティングを施工、洗車用品で美しさを保っている土屋圭市氏のクロハチ（TOYOTA 86）

■コラボ製品ラインアップ（DKエディション）

・スリークシャンプー

・コロイドクレンザー

・インセクトリムーバー

・ミネラルリムーバー

・オイルステインリムーバー

・アシッドホイールクレンザー

・ナノダイヤモンドトナー

・フルオリンセラム

・クロスカットカーウォッシュスポンジ

・シームレスマイクロファイバータオル（4枚/個）

・シームレスマイクロファイバータオル Sサイズ（10枚）

いずれも土屋氏の実使用を通じて信頼を得た、BEAUTIFUL CARS(R)︎の代表的な製品群を特別仕様「DKエディション」として展開します。

オートメッセin愛知では、近くでも見て頂けるように展示し、リアルな美しさをご覧いただきました。

■販売情報

初お披露目・先行販売：

・2025年9月「頭文字D 30th Anniversary 2days」（FUJI MOTORSPORTS FOREST）

イベント公式サイト：https://fujimotorsportsforest.jp/static/initial-d-30th/

販売チャネル：

・BEAUTIFUL CARS(R)︎公式オンラインショップ

・A PIT AUTOBACS SHINONOME

販売開始日：

・・BEAUTIFUL CARS(R)︎公式オンラインショップ：2025年9月30日予定

・A PIT AUTOBACS SHINONOME：決定次第各種SNS並びにHPにて告知

■公式リンク

BEAUTIFUL CARS(R)︎ 公式HP：https://beautifulcars.biz/

BEAUTIFUL CARS(R)︎ YouTube：【BEAUTIFUL CARS(R)︎洗車チャンネル】https://www.youtube.com/@beautiful_cars

BEAUTIFUL CARS(R)︎ Instagram：https://www.instagram.com/beautifulcars.whiteseed/

BEAUTIFUL CARS(R)︎ X（旧Twitter）：https://x.com/BeautifulCarsHQ

土屋圭市氏 公式X：https://x.com/k1tsuchiya

土屋圭市氏 公式YouTube：https://www.youtube.com/@driftkingtelevision

■会社概要

会社名：株式会社ホワイトシード

本社所在地： 秋田県秋田市広面字土手下13－4

代表者：代表取締役社長 村上 篤

事業内容：カーケア用品の開発・販売、洗車・研磨・コーティング事業

設立：2012年

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ホワイトシード

お問い合わせフォーム：https://beautifulcars.biz/contact/

BEAUTIFUL CARS(R)︎洗車チャンネル

YouTubeチャンネル登録者数14万8千人。YouTubeで正しい洗車の知識を発信している。

洗車と研磨、コーティングのプロショップ

オートディテイリング業界で1998年から積み上げた技術と経験をもとに、愛車を正しくシンプルな方法で美しく保つ方法を確立。「美しいクルマと共に暮らす。」感動ある毎日をお届けすることを目指し、2013年に誕生した洗車ブランドです。

土屋圭市氏絶賛

今回のコラボレーションは、継続して土屋氏の愛車が美しく維持されていることへの信頼の結果。

2023年の「86&BRZ style」にてクロハチを初お引き渡し

以来、BEAUTIFUL CARS(R)︎の洗車方法と用品で愛車クロハチの美しさを維持されています