ブリオーニ、六本木ヒルズ店のグランドオープンを記念したレセプションパーティーを開催
イタリア・ローマで創業したメンズラグジュアリーメゾン「ブリオーニ」は、9月5日（金）六本木ヒルズに新たなブティックをオープンいたしました。これを記念し、前日の9月4日（木）には、レセプションおよびプライベートディナーを開催いたしました。
イベント当日は、TRADMAN’S BONSAIによる推定樹齢150年の美しい盆栽が設えられ、ビスポークサービスをはじめ、フォーマルウェア、レジャーウェア、そしてウィメンズコレクション「La Donna」など、ブリオーニの世界観を体感いただける空間が演出されました。
俳優の江口洋介さん、町田啓太さん、柳俊太郎さんをはじめ、プレス関係者や親交のあるゲストが来場し、この特別な節目を祝いました。
来場ゲスト
※敬称略、順不同
ブリオーニ六本木ヒルズ店
住所：東京都港区六本木6-12-2
六本木ヒルズ
六本木けやき坂通り1F
営業時間：12:00 - 20:00
お問合せ先
ブリオーニ クライアントサービス 0120-200-185
ブリオーニについて
1945年にローマで創業したブリオーニは、卓越したテーラリング技術、厳選された素材、エフォートレスなモダンエレガンスを融合させたスタイルを築いてきました。本格的なビスポークサービスに加え、イタリア製の既製服、レザーグッズ、シューズ、アクセサリー、フレグランスを取り揃え、フォーマルウェアからレジャーウェアまで幅広く展開しています。
ブリオーニはケリンググループに属し、イタリアのクラフツマンシップとタイムレスなスタイルを体現し続けています。
詳しくはhttps://www.brioni.com をご覧ください。