アルテミス北海道が、『令和７年度 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 ブロックラウンド』で優勝し、ファイナルラウンドに出場することが決定しました

株式会社アルテミス北海道

2025年9月6日（土）に美唄市総合体育館で行われた「天皇杯・皇后杯 北海道ブロック大会」において、今シーズン公式戦チーム初勝利・初優勝を納め、2025年12月に東京で開催するファイナルラウンドへの出場が決定しましたことをお知らせいたします。

■1試合目（準決勝）

対戦相手：札幌大谷高等学校

結果：セットカウント 2-0（25-17、25-21）

第1セットは序盤から攻守のリズムをつかみ、安定したブロックと多彩な攻撃で25-17と先取。第2セットは相手の粘り強いプレーに苦しみながらも、要所で得点を重ね25-21で勝利しました。

■2試合目（決勝）

対戦相手：北翔大学

結果：セットカウント 2-0（25-20、25-18）

決勝戦では、第1セットを25-20で奪取。続く第2セットも山田キャプテンのサーブで崩し、連続得点で主導権を握り、25-18で勝利。見事、ストレート勝ちで北海道ブロック優勝を果たしました。

この結果、アルテミス北海道は「天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 ファイナルランド」への出場が決定いたしました。

【ファイナルラウンド概要】

・日程：2025年12月11日（木）～14日（日）、20日（土）、 21日（日）

・会場：第1週（12月11日～14日）東京体育館（東京都渋谷区）／第2週（12月20日、21日）武蔵野の森総合スポーツプラザ（東京都調布市）

日頃より温かいご声援をいただいている皆さまに、心より感謝申し上げます。

引き続き、全国の舞台でもチーム一丸となって戦ってまいりますので、応援をよろしくお願いいたします。

【アルテミス北海道について】

アルテミス北海道は、北海道初の女子プロバレーボールチームで、Vリーグに所属しています。2023年に設立され、「北海道の女性活躍のシンボルとなる」をチームミッションに掲げています。2025年4月25日付で「株式会社Wiz」をオーナー企業に迎え、経営基盤を強化。2025-26シーズンからチームカラーを以前のゴールド・シルバーから、ピンク・ブルーにリブランディングいたしました。

【会社概要】

会社名：株式会社アルテミス北海道

所在地：〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6-10-4 エナスクエア大通ビル5F

代表取締役社長：平野 亮吾

運営クラブ：アルテミス北海道

公式サイト：https://artemis-hokkaido.jp/