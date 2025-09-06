宇宙の嘘、見抜きます。人気マンガ「COSMOS」グッズがマルイウェブチャネルに登場!!「MES」の再現アクセサリーも!!

株式会社丸井グループ

株式会社丸井（本社：東京都中野区、取締役社長：青野 真博）は、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて、「COSMOS」とのコラボグッズを販売するイベント「『COSMOS』×OIOI グッズコレクション」を実施いたします。

■「『COSMOS』×OIOI グッズコレクション」について

月刊サンデーGXで連載中のマンガ「COSMOS」は、「銀河金融保険公社（COSMOS）」を舞台に、宇宙で起きるトラブルや保険事案を、特殊能力を持つ主人公たちが解決していくSFストーリーです。

人の嘘を見抜く力を持つ高校生・水森楓は、謎の女子高生・穂村燐と出会い、「COSMOS」の調査員として異星人の入管管理や保険調査に関わることに。超人的な能力を持つ燐や、個性豊かな仲間たちとともに、盗難・詐欺・誘拐などさまざまな事件を通して、楓が自身の能力と向き合い成長していく姿を描いています。

本コラボでは「COSMOS」のイラストを使用したアクリルキーホルダー（全6種）、缶バッジ（全7種）、ステッカー（全6種）、アクリルパネル（全2種）のほか、作中で水森楓が使用する「MES」を再現したイヤーカフ（全1種）をラインナップ。第7集の発売に合わせ、マンガ「COSMOS」の世界観を感じられる商品で作品を盛り上げます。また、ご購入金額に応じた特典もご用意しています。

特設サイト :https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/campaign/cosmos.html

■ファン必見！「COSMOS」の世界観を閉じ込めたコラボグッズが登場！

トレーディング缶バッジ（全7種）

ランダム1個：550円（税込） 7種セット：3,850円（税込）

作中のイラストを使用した、ファン必見の缶バッジです。宇宙をイメージしたホログラム加工が施されており、角度によって光が反射して美しく輝きます。まるで星空のような幻想的なデザインが、作品の世界観をより一層引き立てます。バッグやポーチに付けて持ち歩けば、いつでもキャラクターたちと一緒！

トレーディングステッカー（全6種）

ランダム1個：330円（税込） 6種セット：1,980円（税込）

作中のイラストを使用したスペシャルステッカーです。穂村燐のさまざまな表情や名シーンのコマを集め、ファンにはたまらないデザインに仕上がりました。穂村燐の魅力がぎゅっと詰まった一枚です。スマホやノートなど身近なアイテムに貼れば、あなたも「COSMOS」の一員に？！

トレーディングオーロラアクリルキーホルダー（全6種）

ランダム1個：880円（税込） 6種セット：5,280円（税込）

作中の印象的なシーンやキャラクターの魅力を、そのまま閉じ込めたようなデザインがポイントです。光の加減で表情を変える、きらめくオーロラ加工が施されており、輝きを放ちます。カバンや鍵、ポーチなどにつけて持ち歩けば、いつでも「COSMOS」の世界観を感じられます。

MES風イヤーカフ

7,700円（税込）

印象操作デバイス「MES（Mind Exchange Switch）」が、現実のアクセサリーとして登場！作中で潜入・戦闘などの任務遂行に使われる重要アイテムを、普段使いしやすいデザインにアレンジしました。水森楓と“お揃い気分”が味わえる、ファン必見のアクセサリーです。オリジナルカードが1枚付属します。

アクリルパネル

各3,300円（税込）

「停止させます」「灯篭流し」

コラボ記念として原作の印象的なページを、マルイウェブチャネルがスペシャルカラー化！カラーならではの深みと迫力を加えた、ファン必見のビジュアルです。

一つは、巨人兵器「エクス・マキナ」の上から見下ろす穂村燐の姿を描いた、印象的な構図。高い場所から静かに見下ろすその表情とたたずまいには、彼女の冷静さと使命感がにじみ出ており、まさに「かっこいい」の一言！

もう一つは、連載時に大きな反響を呼んだ名エピソード「FILE22：幼化現象」から。夜の水面に灯篭の光が静かに揺れ、幻想的な雰囲気を演出する中で、キャラクターたちの一瞬の心の動きが丁寧に描かれています。繊細な色使いが、切なくも美しい余韻をより鮮明に浮かび上がらせています。

■「お買上げ抽選会」を実施

1会計につき、COSMOSグッズを4,000円（税込）ご購入ごとに、エントリー不要で抽選会にご参加いただけます。原作者の複製サイン色紙や、ここでしか手に入らないミニカードが当たります。必ず何かが当たる「外れなし」の特別企画です。

■イベント概要

特設サイト：マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」(https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/campaign/cosmos.html)

開 催 期 間：9月19日（金）12:00～10月5日（日）23:59

※マルイ・モディ店舗での実施はありません

