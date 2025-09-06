【英会話レッスン回数無制限】ネイティブキャンプ　英語学習の「困った！」を丸ごと解決　新サービス『英語学習に関するご相談』を開始

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、2025年9月6日（土）、英語学習者が抱える幅広い悩みに直接応える新サービス『英語学習に関するご相談』を開始いたしました。従来のレッスン受講に加え、学習者一人ひとりの目的や課題に合わせた“相談型サポート”を提供し、より包括的な英語学習サポートが実現します。

■英語学習の目的が多様化。求められるのは“状況に応じた知恵”

近年、英語を学ぶ目的は趣味や試験対策にとどまらず、ビジネス、子どもの英語教育、海外留学・進学・就職、移住目的など多岐にわたります。しかし、それぞれのニーズに対して“一律に正解となる学習方法”があるわけではなく、「レッスンを受けるだけ」では解決しきれないケースも少なくありません。

実際に、ネイティブキャンプには次のような声が寄せられています。

・子どもの英語教育を家庭でどのようにサポートすべきかわからない

・海外留学経験者からアドバイスをもらいたい

・リタイア後は海外移住を考えているけど、実際に移住した人の体験談を聞いてみたい

・外国人と実際にコミュニケーションする際に役立つテクニックを知りたい

つまり、学習者が求めているのは「最適な学習方法」だけではなく、自分の目的や状況に合わせて、経験者や有識者から得られるリアルな知恵や視点なのです。

こうした背景を踏まえ、学習者が抱える“困った”を気軽に解決できるよう、ネイティブキャンプは「相談」に特化した新サービスを立ち上げました。

■新サービス『英語学習に関するご相談』の特徴

・幅広い相談領域

効率的な学習法、試験対策（TOEIC(R)・英検(R)）、発音・文法、子どもの英語教育、外国人とのコミュニケーションなど、多様なテーマに対応。英語学習者が直面するあらゆる課題に寄り添います。

・教材16種類を初回リリース

サービス開始時に16種類の教材を公開。利用者の要望やトレンドに応じて、今後も順次拡充予定です。

・気軽に利用可能

「こんなことまで相談できるの？」というテーマも歓迎。講師が柔軟に対応するため、学習者は日常の小さな疑問から大きな課題まで幅広く相談できます。

■利用方法

1.「教材一覧」＞「コース」から『英語学習に関するご相談』を選択

2.日本人講師を選択

3.「今すぐレッスン」または「予約レッスン」で受講

英語学習に関するご相談 :https://nativecamp.net/textbook/course/155

■今後の展開

ネイティブキャンプでは、今後さらに対象分野を拡大し、以下のような実践的テーマに対応していく予定です。

・ビジネスにおける会話スキルや会議でのコミュニケーション

・ビジネスメールの書き方

・海外留学、海外就職

・リスニング、スピーキング

こうした取り組みにより、ネイティブキャンプは「学習者が英語を学ぶ上で直面する課題を、レッスンから相談まで一貫して解決できるプラットフォーム」を目指してまいります。

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BO4w3ztsSM8 ]

ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。(*)

ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講できます。

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界135ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と28,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界135ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・Native Camp American Sign Language https://asl.nativecamp.net/

アメリカ手話を楽しく気軽に学べるプラットフォームです。経験豊富な講師が丁寧に寄り添い、初心者の方でも安心して学べる環境を提供しています。また、レッスン回数無制限・予約不要で、気軽に学習を始められます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業 / オンラインアメリカ手話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

