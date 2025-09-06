完売御礼！全150組・400名以上のご予約をいただき期間中のサンキュー価格“寿司食べ放題3,900円”が完売いたしました【FUJIYAMA TOKYO 大阪難波店】

株式会社Globridgeご予約いただいた皆様ありがとうございました！

株式会社Globridge(グロブリッジ、本社：東京都港区赤坂 代表取締役：大塚誠)が運営するFUJIYAMA TOKYO 大阪難波店は、2025年9月末日までの期間中、1日5組様限定で通常5,999円(税込6,598円)の高級寿司食べ放題プランを、サンキュー価格の3,900円(税込)で提供(http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000831.000014510.html)しておりましたが、9月中の予約枠がすべて埋まり、予約の受付を終了いたしました。

約40％割引となる本キャンペーンは、開店以来最大の割引率で日頃応援してくださっているお客様への感謝を還元したいという思いで実施いたしました。8月に実施し、好評だったため9月にも延長をしておりましたが9月の30日間全日程で5組の上限に達し、合計で400名様以上のご予約をいただくことができました。ご予約をいただいた皆様には心より感謝申し上げます。

なお、2025年9月6日(土)16:00の段階で予約が完了しているお客様はキャンペーン価格でのご提供になりますのでご安心くださいませ。また、9月分は完売しておりますため、お電話にて空き状況の確認等のご連絡はお控えください。

今後も「お客様に感謝の想いを伝える」機会を定期的に作って参りますので、SNS(https://www.instagram.com/fujiyama.namba/)での最新情報をお見逃しのないようお願いいたします。

すし酒場 FUJIYAMA TOKYO 大阪難波店

■所在地：大阪府大阪市西区北堀江1丁目3-7 倉商ビル 地下1階

■電話番号： 06-6536-8353

■営業時間：月～金 16:00-23:00

土日祝 16:00-23:00

■ブランドHP：https://jblm2024.wixsite.com/fujiyama-tokyo

■食べログ：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27147344/

■ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ004005522/

■公式SNS：https://www.instagram.com/fujiyama.namba/

夢の贅沢体験！高級寿司70種食べ放題プラン！ 6,598円(税込)

FUJIYAMA TOKYOと言えば、オープン当初から人気の“お寿司の食べ放題”。好きなネタを好きなだけ楽しむもよし、全種類の制覇を目指すもよし。食べ放題ならではの楽しみ方で、高級寿司を思う存分ご堪能ください。

高級寿司70種食べ放題プラン お一人様 6,598円(税込)

＜食べ放題内容＞

■高級寿司70種

大とろ、中とろ、赤身、まぐろ、漬けまぐろ、ねぎ塩まぐろ、金目鯛、ひらめ、赤えび、あなご、炙り〆さば、サーモン、炙りサーモン、えんがわ、いか、えび、帆立、つぶ貝、あじ、バジルサーモン、真鯛、あじの炙り、〆さば、炙りチーズサーモン、シーザーオニオンサーモン、いくら軍艦、うに軍艦、ねぎとろ軍艦、塩ねぎとろ軍艦、梅きゅう巻き、穴子巻き、きゅうり巻き、鉄火巻き、サラダ巻き、いくら手巻き、うに手巻き、ねぎとろ巻き、塩ねぎとろ巻き、サーモン巻き、ねぎ塩サーモン巻き、とろたく巻き、納豆巻き、金目鯛巻き、中落ち巻き、カニ味噌巻き、甘エビ巻き、他

■長さ20cm！FUJIYAMA寿司

マグロ、サーモン、玉子、えんがわ

■FUJIYAMAこぼれ手巻き

いくら、うに、中落ち、カニ

■サイドメニュー各種

※注意事項

・1ドリンクオーダー or 飲み放題の追加が必須となります。

・仕入れにより内容が変更となる場合がございます。

・食べ放題のお寿司について、ネタのみの注文はお断りさせて頂きます。

・食べ残し、シャリだけ残しは追加料金発生致します。

・食べ放題メニューに、お刺身は含まれません。

-----------

<店舗情報>

-----------

＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞

■会社名：株式会社Globridge (グロブリッジ)

■所在地：東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701

■代表者：代表取締役 大塚誠

■事業内容：飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース

■店舗情報：東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・群馬県・福岡県・鹿児島県・北海道・沖縄県 など約1000店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む）

■設立：2008年9月

■URL：http://www.globridge.co.jp/

-----------

〈 お問い合わせ 〉

（株）Globridge 広報 田中

MAIL：pr@globridge.co.jp

TEL：070-7597-8726

-----------