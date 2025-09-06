今年も開催決定！東京タワーの真下に韓国グルメが大集合！ 『KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER 2025』開催！

写真拡大 (全5枚)

トラストトウキョウ株式会社

『KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER 2025』





昨年に続き11月1日（土）～3日（月・祝）の3日間、東京タワーの真下で『KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER 2025』を開催いたします。


『KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER 2025』では、東京タワーの１F正面玄関前に韓国グルメのキッチンカーが集結。ヤンニョムチキン、ビビンパ、プルコギ、トッポッキやチーズハットグなど、定番＆人気の韓国グルメを楽しむことができます！



開催にあたりクラウドファウンディングプロジェクトを立ち上げます。


※詳細は別途告知致します。



■イメージパース








■昨年の様子(2024年)









■開催概要


KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER 2025


期間：2025年11月1日(土)～3日(月・祝)


時間：11:00～22:00　(※ラストオーダー21:30)


会場：東京タワー　正面玄関前


　　　〒105-0011 東京都港区芝公園4丁目2－8


入場：無料　※雨天開催（荒天時は主催者の判断で中止となる可能性があります）


主催：KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER実行委員会


協賛：株式会社大韓航空／眞露株式会社


特別協力：株式会社TOKYO TOWER



■イベント公式SNS


公式Instagram(@koreanfesintokyotower)：https://www.instagram.com/koreanfesintokyotower/


公式X(@koreanfestokyo)：https://x.com/koreanfestokyo




■問い合わせ先


トラストトウキョウ株式会社


担当：佐々木


MAIL：sasaki@trust-g.jp