【Le GRAND CLOSET de PARIGOT / MAN　GINZA SIX】PORTER / PX TANKERを期間限定で販売。

写真拡大 (全10枚)

株式会社アクセ


概要

PX TANKER LIMITED CORNER ＠ Le GRAND CLOSET de PARIGOT / MAN　GINZA SIX

開催店舗：Le GRAND CLOSET de PARIGOT / MAN GINZA SIX


開催期間：9月12日(金) ～ 9月24日(水)


住所：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 5F


営業時間：10:30~20:30


PORTERとは



1935年にカバン職人の吉田吉蔵が立ち上げ、今年創業90周年を迎えた「吉田カバン」。


”一針入魂(いっしんにゅうこん)”の社是のもと、日本製にこだわったバッグをつくり続けています。



その自社ブランドである「PORTER(ポーター)」は1962年に誕生しました。


ホテルなどでお客様の荷物を預かるポーターが、常に鞄に触れ、その善し悪しを知ることに敬意をこめてブランド名としています。


PX TANKERについて



PORTERの代名詞である「TANKER」をベースに、特別な配色や高い機能性と実用性を兼ね備えたストア限定シリーズ「PX TANKER」。


フライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造のボンディング生地はそのままに、異なる色のナイロンを組み合わせた特別配色や内装のミルスペックタグなど、高い機能性と実用性を兼ね備えたデザインやディテールの組み合わせが魅力です。


PX TANKERは通常、PORTER STOREの中でも厳選された店舗でしか展開していないシリーズです。


Le GRAND CLOSET de PARIGOT / MANにて、特注の什器や、こだわりのディスプレイで演出されたPX TANKERの世界観をお楽しみください。


商品紹介


PX TANKER DAYPACK

デイパックは収納スペースが豊富な2層式で、収納容量を確保したメイン層とA4サイズの書類や13inchのPCを入れられるクッション材が付いた後層に分かれている機能的なアイテムです。


サイドにはミリタリーバッグのラジオポケットをモチーフにしたギミックを備え、フラップを開けるとスマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを収納できるビニールポケットと折り畳み傘やペットボトルの収納に便利なメッシュポケットが付いています。


もう一方にはキーケースなどの小物の収納に最適なファスナーポケットを備えています。


収納が充実しており、カジュアルからビジネスまでシーンを問わずお使いいただけます。



その他にも、様々なアイテムをラインナップ予定です。



PORTER / PX TANKER GPS HOLDER




PORTER / PX TANKER FANNY PACK




PORTER / PX TANKER TANK BAG




PORTER / PX TANKER CIGARET POCKET WALLET





PORTER / PX TANKER DOCTORS BAG




PORTER / PX TANKER SLING PURSE




会社概要

会社名：株式会社アクセ


代表者：代表取締役社長 高垣孝久


創業：1925年


設立：1947年


資本金：2,000万円


本社：〒722-0045　広島県尾道市久保1-8-1


東京支社：〒107-0062　東京都港区南青山5-15-9 フラット青山202