ビートメイカーgummy3000が“いまの自分”を音に刻む、夏のセルフポートレート『Self Portrait』を9月5日(金)にリリース！
「Self Portrait」アートワーク
gummy3000が贈る全8曲の新作EP『Self Portrait』が、9月5日(金)にIdiot Pop Recordsよりリリース。
ノスタルジックなピアノと温かなビート、Lofiサンプリングが心地よく交差する本作は、gummy3000が「いま、自分にできる音」を見つめ直し、再構築した内省的かつエモーショナルな作品。
自身のルーツを辿るように、過去に影響を受けた音楽たちへのリスペクトを滲ませながら、Lofi／Hip-Hopのフォーマットで“現在地”を丁寧に描き出しています。
8月15日にはリードトラック「Midnight Midnight」を先行配信。
9月5日の正式リリースでは、エモーショナルなハイライト曲「Dreaming」にも注目。
ふと立ち止まりたくなる夏の夜、そっと寄り添ってくれるようなサウンドトラックです。
(各種配信サービス：https://lnk.to/gummy3000_SP )
●楽曲情報●
配信開始日：2025/9/5
アーティスト：gummy3000
トラック情報:
01_Midnight Midnight (8/15”先行配信”）
02_MIO
03_Dreaming
04_ZERO
05_Sonar
06_Lady Soul
07_Joyful
08_Piano 200
レーベル：Idiot Pop Records
各種配信サービス：https://lnk.to/gummy3000_SP
●gummy3000(ガミースリーサウザン） プロフィール●
幼き頃に描いた架空の風景を音にした作品が話題となり、Spotifyでは異例のスピードでアーティストフォロー数を獲得した。
わずか1年でサブスク総再生数250万回を超え海外を中心にリスナーを増やしている。
聞き手にノスタルジックな気持ちにさせてくれるサウンドが、ピアノを主軸にしたLo-fi ヒップホップ作品が彼の特徴。
水彩画で作りあげられたアートワークからも感じる。
アーティスティックなイメージが、音楽からもにじみ出ている。
https://linktr.ee/gummy3000