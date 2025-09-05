ビートメイカーgummy3000が“いまの自分”を音に刻む、夏のセルフポートレート『Self Portrait』を9月5日(金)にリリース！

株式会社STARBASE「Self Portrait」アートワーク

gummy3000が贈る全8曲の新作EP『Self Portrait』が、9月5日(金)にIdiot Pop Recordsよりリリース。

ノスタルジックなピアノと温かなビート、Lofiサンプリングが心地よく交差する本作は、gummy3000が「いま、自分にできる音」を見つめ直し、再構築した内省的かつエモーショナルな作品。

自身のルーツを辿るように、過去に影響を受けた音楽たちへのリスペクトを滲ませながら、Lofi／Hip-Hopのフォーマットで“現在地”を丁寧に描き出しています。

8月15日にはリードトラック「Midnight Midnight」を先行配信。

9月5日の正式リリースでは、エモーショナルなハイライト曲「Dreaming」にも注目。

ふと立ち止まりたくなる夏の夜、そっと寄り添ってくれるようなサウンドトラックです。

(各種配信サービス：https://lnk.to/gummy3000_SP )

●楽曲情報●

配信開始日：2025/9/5

アーティスト：gummy3000

トラック情報:

01_Midnight Midnight (8/15”先行配信”）

02_MIO

03_Dreaming

04_ZERO

05_Sonar

06_Lady Soul

07_Joyful

08_Piano 200

レーベル：Idiot Pop Records

各種配信サービス：https://lnk.to/gummy3000_SP

●gummy3000(ガミースリーサウザン） プロフィール●

幼き頃に描いた架空の風景を音にした作品が話題となり、Spotifyでは異例のスピードでアーティストフォロー数を獲得した。

わずか1年でサブスク総再生数250万回を超え海外を中心にリスナーを増やしている。

聞き手にノスタルジックな気持ちにさせてくれるサウンドが、ピアノを主軸にしたLo-fi ヒップホップ作品が彼の特徴。



水彩画で作りあげられたアートワークからも感じる。

アーティスティックなイメージが、音楽からもにじみ出ている。

https://linktr.ee/gummy3000