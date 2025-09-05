ビートメイカーgummy3000が“いまの自分”を音に刻む、夏のセルフポートレート『Self Portrait』を9月5日(金)にリリース！

「Self Portrait」アートワーク


gummy3000が贈る全8曲の新作EP『Self Portrait』が、9月5日(金)にIdiot Pop Recordsよりリリース。



ノスタルジックなピアノと温かなビート、Lofiサンプリングが心地よく交差する本作は、gummy3000が「いま、自分にできる音」を見つめ直し、再構築した内省的かつエモーショナルな作品。


自身のルーツを辿るように、過去に影響を受けた音楽たちへのリスペクトを滲ませながら、Lofi／Hip-Hopのフォーマットで“現在地”を丁寧に描き出しています。



8月15日にはリードトラック「Midnight Midnight」を先行配信。


9月5日の正式リリースでは、エモーショナルなハイライト曲「Dreaming」にも注目。


ふと立ち止まりたくなる夏の夜、そっと寄り添ってくれるようなサウンドトラックです。


(各種配信サービス：https://lnk.to/gummy3000_SP )




●楽曲情報●

配信開始日：2025/9/5


アーティスト：gummy3000


トラック情報:


01_Midnight Midnight　(8/15”先行配信”）


02_MIO


03_Dreaming


04_ZERO


05_Sonar


06_Lady Soul


07_Joyful


08_Piano 200


レーベル：Idiot Pop Records


各種配信サービス：https://lnk.to/gummy3000_SP






●gummy3000(ガミースリーサウザン） プロフィール●




幼き頃に描いた架空の風景を音にした作品が話題となり、Spotifyでは異例のスピードでアーティストフォロー数を獲得した。


わずか1年でサブスク総再生数250万回を超え海外を中心にリスナーを増やしている。
聞き手にノスタルジックな気持ちにさせてくれるサウンドが、ピアノを主軸にしたLo-fi ヒップホップ作品が彼の特徴。

水彩画で作りあげられたアートワークからも感じる。
アーティスティックなイメージが、音楽からもにじみ出ている。
https://linktr.ee/gummy3000