『HONEY∞PARADE GAMES コミックマーケット106 事後通販』ゲーマーズにて開催中！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2025年8月28日(木) より「HONEY∞PARADE GAMES」 コミックマーケット106 事後通販を開催したことをお知らせいたします。

特集ページへ :https://www.gamers.co.jp/corner/cc/honeyparade_c106/cd/1169/https://www.gamers.co.jp/corner/cc/honeyparade_c106/cd/1169/

ー 開催概要 ー

受注期間：2025年8月28日(木) 12:30～9月11日(木) 23:59

お届け予定日：2025年10月中

販売商品

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK

【グッズ-セット商品】シノビマスター閃乱カグラ NEW LINK シノマスセット C106【C106取扱商品】

6,000円(税込)

※販売予定数に達したため、受付を終了しました。

※冊子のみ※【その他(書籍)】シノビマスター閃乱カグラ NEW LINK 閃乱カグラ等身大おっぱいマウスパッドカタログ「OP」冊子のみ【C106取扱商品】

4,500円(税込)

【グッズ-クリアファイル】シノビマスター閃乱カグラ NEW LINK A4クリアファイル2枚セット 鴇＆睡蓮【C106取扱商品】

1,100円(税込)

【グッズ-クリアファイル】シノビマスター閃乱カグラ NEW LINK A4クリアファイル2枚セット 雪泉＆芭蕉【C106取扱商品】

1,100円(税込)

【グッズ-スタンドポップ】シノビマスター閃乱カグラ NEW LINK のぞき見アクリルスタンド 四季【C106取扱商品】

3,100円(税込)

【グッズ-ポスター】シノビマスター閃乱カグラ NEW LINK A3耐水ポスター(ワダツミスタイル)【C106取扱商品】（各種）

1,100円(税込)

【グッズ-ステッカー】シノビマスター閃乱カグラ NEW LINK ステッカーセット カグラセット【C106取扱商品】

800円(税込)

【グッズ-スタンドポップ】シノビマスター閃乱カグラ NEW LINK ミニアクリルスタンド【C106取扱商品】(各種)

1,050円(税込)

【グッズ-スタンドポップ】シノビマスター閃乱カグラ NEW LINK 着せ替えアクリルスタンド 雪泉【再販】

3,100円(税込)

ドルフィンウェーブ

【グッズ-セット商品】ドルフィンウェーブ ドルウェブセット C106【C106取扱商品】

6,000円(税込)

【グッズ-クリアファイル】ドルフィンウェーブ/閃乱カグラ A4クリアファイル2枚セット 四季＆ヘリー【C106取扱商品】

1,100円(税込)

【グッズ-クリアファイル】ドルフィンウェーブ A4クリアファイル2枚セット アイネス＆ナハト【C106取扱商品】

1,100円(税込)

【グッズ-クリアファイル】ドルフィンウェーブ A4クリアファイル2枚セット 入華＆みちる【C106取扱商品】

1,100円(税込)

【グッズ-スタンドポップ】ドルフィンウェーブ BIGアクリルスタンド ヘリー【C106取扱商品】

3,900円(税込)

【グッズ-ポスター】ドルフィンウェーブ A3耐水ポスター【C106取扱商品】（各種）

1,100円(税込)

【グッズ-ステッカー】ドルフィンウェーブ ステッカーセット ドルウェブセット【C106取扱商品】

800円(税込)

【グッズ-キーホルダー】ドルフィンウェーブ アクリルキーホルダー フェニ夫【C106取扱商品】

1,100円(税込)

【グッズ-Tシャツ】ドルフィンウェーブ Tシャツ（INFINITY）L / XL【C106取扱商品】

3,000円(税込)

【グッズ-セット商品】ドルフィンウェーブ IDカードホルダー＆社員証 5枚セット（KIRISHIMA）【C106取扱商品】

2,700円(税込)

【グッズ-セット商品】ドルフィンウェーブ IDカードホルダー＆社員証 5枚セット（KAZAMI SEA TEC）【C106取扱商品】

2,700円(税込)

【グッズ-セット商品】ドルフィンウェーブ ドルウェブセット C105【再販】

6,000円(税込)

【グッズ-セット商品】ドルフィンウェーブ ドルウェブセット C104【再販】

6,000円(税込)

【グッズ-タペストリー】ドルフィンウェーブ B2タペストリー（ドルウェブ）【再販】

4,500円(税込)

【サウンドトラック】ドルフィンウェーブ ORIGINAL SOUNDTRACK Vol.01【再販】

3,000円(税込)

【グッズ-クリアファイル】ドルフィンウェーブ A4クリアファイル2枚セット(ドルウェブ)【再販】

1,100円(税込)

【グッズ-スタンドポップ】ドルフィンウェーブ どるうぇぶ！アクリルスタンド【再販】

2,500円(税込)

【権利表記】(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.

【株式会社カードラボ 会社概要】

株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。