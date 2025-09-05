マックハウス、主力プライベートブランド『NAVY』ライセンス事業を本格始動

株式会社マックハウス

株式会社マックハウス（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：石野孝司、東証スタンダード：7603）は、当社が保有するカジュアルファッションブランド「NAVY（ネイビー）」について、有限会社レインボーワークス（本社：東京都世田谷区、代表取締役：小泉憲孝）との間で独占的ライセンス契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本契約により、レインボーワークス社は「NAVY」ブランドに関する商標および著作物の独占的な使用権を取得し、商品企画・製造・販売・広告等のライセンスビジネスを展開してまいります。

レインボーワークス社は、おさるのジョージ、J.LEAGUE、ペプシ、バック・トゥ・ザ・フューチャー、ジョーズ、プレイボーイ、ドムドムなど、国内外の著名なキャラクター・ブランド・映画・ゲーム・フードブランド等、100を超える多彩なプロパティのライセンス事業を手がけるなど、豊富な実績を持つ企業です。

◆ パートナーシップによって事業領域拡大へ

当社は、アパレル事業の収益多角化およびブランド価値の最大化を目的として、ブランドライセンス事業を新たに開始いたしました。豊富な実績と強力な展開力を持つレインボーワークス社との独占パートナーシップにより、従来のアパレル商品にとどまらず、ライフスタイルアイテム（雑貨、生活用品、ホームグッズ等）まで幅広い商品カテゴリーへの展開を実現してまいります。

「NAVY」は当社が長年展開してきたベーシックカジュアルの中核ブランドであり、幅広い層から支持を受けてきた実績あるブランドです。今回のライセンス展開を通じて、ブランドの認知度向上と更なる市場拡大を図ります。

◆ 豊富なノウハウを持つパートナーとの提携

レインボーワークス社は国内外の著名ブランド・キャラクターのライセンス実績を多数有しており、そのノウハウと販路ネットワークを活用することで、当社単独ではリーチできなかった市場や商品カテゴリーへ本格的に参入可能となります。これにより、「NAVY」ブランドはファッションアイテムからライフスタイル全般へと浸透し、事業領域の拡大と収益機会の多様化を実現してまいります。

■会社概要

社名 株式会社マックハウス（東証スタンダード証券コード：7603）

代表者 石野孝司

所在地 東京都杉並区梅里1-7-7SKTビル6F

設立 1990年6月1日

資本金 100,000,000円(2025年2月末日現在）

従業員 260名（2025年2月末日現在）

事業内容 カジュアル衣料を主とする小売業で、チェーンストア形態により全国展開

店舗数 250店舗（2025年2月末日現在）

■各種リンク

コーポレートサイト https://biz-mac-house.jp

ニュース一覧 https://biz-mac-house.jp/news/?cat=cat01

■お問合せ

株式会社マックハウス 管理部 広報IRグループ 堀池

TEL：03-3316-1911